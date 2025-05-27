Укр

Мешаешь работе ТЦК? За это можно получить реальный тюремный срок

Автор
Владислава Коваль
Дата публикации
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Автор
Работа ТЦК и СП Новость обновлена 27 мая 2025, 14:38
Работа ТЦК и СП. Фото Коллаж "Телеграфа"

По словам командования Сухопутных сил, работа ТЦК критически важна для Украины

Командование Сухопутных войск Вооруженных сил Украины официально предупредило об уголовной ответственности за препятствование работе территориальных центров комплектования и социальной поддержки. Причиной обращения стало массовое распространение в соцсетях видео, где граждане сознательно мешают деятельности представителей ТЦК, а также призывают других к аналогичным действиям.

В сообщении говорится, что угрозы, моральное давление, применение силы или повреждение техники военных квалифицируются по статье 114-1 Уголовного кодекса Украины. Ответственность за такие действия – от 5 до 8 лет лишения свободы.

К ответственности могут быть привлечены все граждане, начиная с 16-летнего возраста, независимо от того, было завершено действие или только преднамеренно предпринята попытка.

В ВСУ отметили, что ТЦК и СП играют ключевую роль в обеспечении обороноспособности государства во время военного положения. "Сегодня мы перезагружаем работу ТЦК и СП, делаем все, чтобы она стала прозрачной и открытой. В то же время, препятствование работе этих структур могут иметь серьезные последствия для национальной безопасности", – сообщили в командовании Сухопутных сил ВСУ.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что во Львовской области группа лиц избила старшего солдата территориального центра комплектования Нестора Дидика. Пострадавший был госпитализирован с многочисленными гематомами и переломами.

Теги:
#Мобилизация #Сухопутные войска #Криминальная ответственность #ТЦК