Без зашкваров и "бусификации". Как Житомирщина стала лидером по мобилизации

Регион имеет самый высокий процент бойцов в ВСУ по сравнению с другими областями

Долгое время Житомирщина была среди лидеров по мобилизации. Однако она медийно не выделялась со случаями т.н. называемой "бусификации", как это было, например, в Ужгороде или Одессе. И на то были свои веские причины.

Об этом в интервью "Телеграфу" рассказал глава Житомирской ОВА, полковник СБУ Виталий Бунечко. Он объяснил, как удалось добиться таких результатов.

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Он напомнил, что Житомирщина — это колыбель Десантно-штурмовых войск и многих других известных бригад и подразделений.

— У нас есть славная 95-я Полесская бригада, 30-я бригада имени князя Островского в Звягеле, 26-я бригада имени Дашкевича в Бердичеве. Это действительно сильные бригады, подразделения которых с первого дня сражаются на фронте. И, что важно, старшие военные и нынешние пенсионеры воспитали поколение, не скрывавшееся от ТЦК, это патриоты, которые пошли защищать государство, — говорит губернатор.

Он сослался на статистику Минобороны, согласно которой, по соотношению количества жителей области в рядах ВСУ к общей численности населения области Житомирщина имеет самый высокий процент. Это люди, которые воевали в 2014 году, добровольцы 2022 года, мобилизованные и контрактники.

— Нам действительно удалось организовать процесс мобилизации — без "бусификации", коррупции и серьезных зашкваров. Те редкие случаи, которые имели место, были расследованы, — подчеркнул глава областни.

По его словам, важную роль сыграли личные примеры пошедших в армию людей.

— Это и депутаты от разных политических сил, глава Любарской громады служит сейчас в Третьей штурмовой. Глава Романовской громады (Владимир Савченко. — Ред.), к сожалению, погиб на войне. И такие примеры показывают, что мы не просто милитаризованный регион, а здесь живут правильно воспитанные люди, — подытожил Виталий Бунечко.

Напомним, ранее он "Телеграфу" оценил угрозу нового наступления из Беларуси.