Не знаете секрета "одеяла из крапивы"? Поэтому ваши огурцы растут медленно, а урожай маленький

Этот метод бесплатный и действенный

Удобрение из крапивы поможет вырастить много вкусной клубники, но это не все, на что она способна на огороде. Для богатого урожая огурцов им нужно сделать "одеяло" из крапивы.

Что потребуется

Этот эффективный способ повышения урожайности огурцов совсем не требует затрат. Нужна только крапива и немного усилий. Ее много возле любого огорода или дачи.

Что дает мульчирование крапивой

Мульчирование улучшает структуру почвы и помогает удерживать в ней влагу. Также оно защищает растения от сорняков и снабжает огурцы питательными веществами.

Метод состоит в размещении мульчи вокруг растения слоем 5-10 см. Мульчу не нужно класть прямо в стебли растений, чтобы избежать загнивания.

В качестве мульчи обычно используют опилки, солому, перегной. Однако мульчирование крапивой имеет несколько преимуществ. Она содержит много азота, что способствует быстрому росту зеленной массы. Кроме того, крапива отпугивает улиток и тлю.

Как сделать "одеяло" из крапивы для огурцов

Для этого нужны листья крапивы, желательно, чтобы они были большого размера, с нижней части растения. Этой зеленой массой толстым слоем нужно укрыть грядки с огурцами вокруг стеблей, немного отступая от них. Крапивой должна быть покрыта вся почва.

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