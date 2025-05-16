Огурцы вырастут как на дрожжах: просто добавьте это в лунку

Бесплатное удобрение идеально подойдет для этих овощей

Как и большинство овощных культур, огурцы предпочитают плодородную и богатую питательными веществами почву. Однако не каждый дачный участок может похвастаться идеальными условиями. Исправить ситуацию поможет простое, но очень эффективное удобрение. Оно значительно повысит шансы на щедрый урожай.

Огурцы лучше сажать в открытый грунт лишь во второй половине мая, а иногда — в начале июня, пишет napensii. Это поможет защитить растения от возможных заморозков. Огурцы предпочитают тепло и наиболее активно развиваются при температуре выше 15°C.

Что добавить в лунку при посадке огурцов

Для посадки рассады огурцов подготовьте в земле лунки глубиной около 2 см. В каждую из них добавьте удобрения или самодельный компост — это значительно обогатит почву, обеспечит здоровый рост растений и избавит огурцы от горького привкуса. Натуральные удобрения снабжают грунт важными микроэлементами и помогают защитить рассаду от болезнетворных микроорганизмов.

Что "любят" огурцы

Кухонные отходы — картофельные и луковые очистки содержат много кальция, калия и фосфора, необходимых для активного развития растений. Для удобрения смешайте 1 стакан измельченной и высушенной луковой шелухи с 1 столовой ложкой крахмала и внесите по 1 столовой ложке этой смеси в каждую лунку.

— картофельные и луковые очистки содержат много кальция, калия и фосфора, необходимых для активного развития растений. Для удобрения смешайте 1 стакан измельченной и высушенной луковой шелухи с 1 столовой ложкой крахмала и внесите по 1 столовой ложке этой смеси в каждую лунку. Древесный уголь — он защитит рассаду от вредителей и болезней.

Как мы уже говорили, правильная подкормка только улучшает урожай. Однако есть и такие удобрения, которые только вредят растениям.