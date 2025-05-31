Не знаєте секрету "ковдри з кропиви"? Тому ваші огірки ростуть повільно, а врожай малий

Цей метод безкоштовний та дієвий

Добриво з кропиви допоможе виростити багато смачної полуниці, але це не все, на що вона здатна на городі. Для багатого врожаю огірків їм треба зробити "ковдру" з кропиви.

Що потрібно

Цей ефективний спосіб підвищення врожайності огірків зовсім не вимагає витрат. Потрібна лише кропива та трошки зусиль. Її вдосталь біля будь-якого городу чи дачі.

Що дає мульчування кропивою

Мульчування покращує структуру ґрунту та допомагає утримувати в ньому вологу. Також воно захищає рослини від бур'янів та забезпечує огірки поживними речовинами.

Метод полягає в розміщенні мульчі навколо рослини шаром 5-10 см. Мульчу не потрібно класти прямо до стебел рослин, щоб уникнути загнивання.

Як мульчу зазвичай використовують тирсу, солому, перегній. Проте мульчування кропивою має кілька переваг. Вона містить багато азоту, що сприяє швидкому зростанню зеленної маси. Крім того, кропива відлякує равликів та попелицю.

Як зробити "ковдру" з кропиви для огірків

Для цього потрібне листя кропиви, бажано, щоб воно було великого розміру, з нижньої частини рослини. Цією зеленою масою товстим шаром треба вкрити грядки з огірками навколо стебел, трохи відступаючи від нього. Кропивою має бути вкритий весь ґрунт.

Раніше "Телеграф" публікував посівний календар на червень. В ньому можна подивитися сприятливі дні для посіву та висадки огірків.