"Будьласка", "будь-ласка" или "будь ласка"? Ставим точку в вопросе, как правильно писать на украинском
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Чтобы избежать ошибок, представляйте паузу между этими словами
Многие допускают ошибку в написании привычной вежливой фразы "будь ласка", особенно во время онлайн-общения. Из-за фонетического единства возникает соблазн писать это словосочетание вместе или через дефис.
"IZ.com.ua" объяснил, почему это неправильно, как правильно употреблять фразу, и как запомнить ее написание.
Привычные речевые конструкции иногда воспринимаются как отдельные слова. В устной речи "будь ласка" звучит слитно, что и побуждает к ошибочному написанию.
Правильно ли писать "будьласка" или "будь-ласка"? Нет. Оба варианта – ошибочные. Фраза состоит из двух слов: "будь" (форма глагола "бути") и "ласка" (существительное), и они всегда пишутся отдельно. Ни вместе, ни через дефис писать нельзя.
Как правильно употреблять
Правильно :
- – Будь ласка, зачиніть двері.
- – Чашку кави, будь ласка.
- – Дякую. – Будь ласка!
Неправильно:
- – Будьласка, зачини двері.
- – Чашку кави, будь-ласка.
Как избежать ошибок
Всегда представьте паузу между словами. Вместо "будь" мысленно говорите "прошу" — это помогает разделить слова. Не используйте дефис и не сливайте фразу в одно слово.
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