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"Будьласка", "будь-ласка" или "будь ласка"? Ставим точку в вопросе, как правильно писать на украинском

Автор
Марта Иваненко
Дата публикации
Читати українською
Автор
Общение онлайн Новость обновлена 31 мая 2025, 10:11
Общение онлайн. Фото "Телеграф"

Чтобы избежать ошибок, представляйте паузу между этими словами

Многие допускают ошибку в написании привычной вежливой фразы "будь ласка", особенно во время онлайн-общения. Из-за фонетического единства возникает соблазн писать это словосочетание вместе или через дефис.

"IZ.com.ua" объяснил, почему это неправильно, как правильно употреблять фразу, и как запомнить ее написание.

Привычные речевые конструкции иногда воспринимаются как отдельные слова. В устной речи "будь ласка" звучит слитно, что и побуждает к ошибочному написанию.

Правильно ли писать "будьласка" или "будь-ласка"? Нет. Оба варианта – ошибочные. Фраза состоит из двух слов: "будь" (форма глагола "бути") и "ласка" (существительное), и они всегда пишутся отдельно. Ни вместе, ни через дефис писать нельзя.

Как правильно употреблять

Правильно :

  • – Будь ласка, зачиніть двері.
  • – Чашку кави, будь ласка.
  • – Дякую. – Будь ласка!

Неправильно:

  • – Будьласка, зачини двері.
  • – Чашку кави, будь-ласка.

Как избежать ошибок

Всегда представьте паузу между словами. Вместо "будь" мысленно говорите "прошу" — это помогает разделить слова. Не используйте дефис и не сливайте фразу в одно слово.

Ранее "Телеграф" сообщал, как правильно говорить о саде и огороде на украинском.

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#Украинский язык #Правила #Как правильно