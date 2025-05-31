"Будьласка", "будь-ласка" или "будь ласка"? Ставим точку в вопросе, как правильно писать на украинском

Чтобы избежать ошибок, представляйте паузу между этими словами

Многие допускают ошибку в написании привычной вежливой фразы "будь ласка", особенно во время онлайн-общения. Из-за фонетического единства возникает соблазн писать это словосочетание вместе или через дефис.

"IZ.com.ua" объяснил, почему это неправильно, как правильно употреблять фразу, и как запомнить ее написание.

Привычные речевые конструкции иногда воспринимаются как отдельные слова. В устной речи "будь ласка" звучит слитно, что и побуждает к ошибочному написанию.

Правильно ли писать "будьласка" или "будь-ласка"? Нет. Оба варианта – ошибочные. Фраза состоит из двух слов: "будь" (форма глагола "бути") и "ласка" (существительное), и они всегда пишутся отдельно. Ни вместе, ни через дефис писать нельзя.

Как правильно употреблять

Правильно :

– Будь ласка, зачиніть двері.

– Чашку кави, будь ласка.

– Дякую. – Будь ласка!

Неправильно:

– Будьласка, зачини двері.

– Чашку кави, будь-ласка.

Как избежать ошибок

Всегда представьте паузу между словами. Вместо "будь" мысленно говорите "прошу" — это помогает разделить слова. Не используйте дефис и не сливайте фразу в одно слово.

Ранее "Телеграф" сообщал, как правильно говорить о саде и огороде на украинском.