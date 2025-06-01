Очередной "рязанский сахар"? В Брянской области РФ мост упал на пассажирский поезд, россияне пишут о подрыве (фото, карта, видео)

Если версия об умышленном подрыве правдива – это, судя по всему, очередной "рязанский сахар" производства ФСБ

В России в Брянской области вечером 31 мая произошел инцидент с участием пассажирского поезда, автомобилей и моста на федеральной трассе. Перед населенным пунктом Выгоничи на Брянщине мост упал на пассажирский поезд "Москва — Климово", есть погибшие и пострадавшие. Российские пропагандисты уже пишут о якобы "преднамеренном подрыве".

Об инциденте сообщили российские каналы. Существуют две версии инцидента – разрушение моста из-за веса грузового автомобиля, который ехал по нему в момент прохода поезда, или умышленный подрыв. Местные власти уже признали инцидент, но не подтверждают ни одну из версий, ограничившись общим сообщением.

"В настоящее время в районе одного из участков федеральной автодороги А240 произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобилей и пассажирского железнодорожного состава. К сожалению, есть пострадавшие", — написал губернатор Брянской области Александр Богомаз.

Московская железная дорога (МЖД) в своем пресс-релизе по поводу инцидента подтвердила, что речь идет о "незаконном вмешательстве в деятельность транспорта". Такими конструкциями в России на путинском "новоязе" обычно называют именно диверсии на железных дорогах, или на трассах.

"31 мая в 22:44 на однопутной перегоне Пильшино — Выгоничи в Брянской области произошло схождение локомотива и вагонов пассажирского поезда №86 сообщением Климов — Москва из-за обрушения пролетного строения автомобильного моста в результате незаконного вмешательства в деятельность транспорта", — говорится в сообщении.

Российские каналы разделились в поддержку разных версий. "Гражданские" и "нейтральные" паблики пишут, что в момент инцидента по мосту ехала фура. Мостовая конструкция не поддерживалась в надлежащем состоянии и могла обрушиться из-за чрезмерного веса грузовика. Уже после того, как мост обрушился, в него на большой скорости влетел поезд, не успевший затормозить.

В противоположность этой версии российские пропагандистские каналы, связанные с Кремлем, ФСБ или министерством обороны России, пишут о якобы "подрыве" моста. Ссылаясь на собственные "анонимные источники", эти каналы пишут, что мост был "взорван неизвестными", которые якобы заложили четыре взрывных устройства — два на шпалах и два на самом мосту. Но даже если версия об умышленном подрыве правдива – это, судя по всему, очередной "рязанский сахар" производства ФСБ.

В настоящее время известно о по меньшей мере 44 пострадавших и четырех погибших россиянах. Спасатели продолжают работу на месте инцидента, поэтому цифра, скорее всего, не окончательная.

"Рязанский сахар" – общее название терактов, совершенных ФСБ РФ в период с 4 по 16 сентября 1999 года. Российские спецслужбы организовали взрывы жилых многоэтажек в городах Буйнакск, Волгодонск и Москва, в результате которых погибли более 300 человек. Название событие получило после того, как в Рязани 23 сентября 1999 года в подвале здания обнаружили три мешка гексогена, с надписями "Сахар". Взрывы российские власти использовали в качестве повода начать в следующем году Вторую чеченскую войну, а диктатор Владимир Путин, тогда премьер-министр, на волне гнева получил большие рейтинги и выиграл президентские выборы впервые. "Телеграф" писал о том, что означает это выражение.

Между тем СБУ задержала "двойного" агента, который планировал совершить теракт на Яворивском полигоне, где в 2022 году в результате ракетного удара погибли по меньшей мере 64 военных. Человек был инструктором Яворивского полигона и одновременно работал на ФСБ и военную разведку врага. По данным СБУ, агент получил от куратора задачу ликвидировать командиров ВСУ, которые вместе со своими подразделениями проходили боевую подготовку в местном учебном центре сил обороны.

Ранее "Телеграф" писал, что в Ровно произошел взрыв автомобиля. В результате инцидента есть пострадавшие, один из мужчин в критическом состоянии. А также рассказывали, что в одном из областных центров Украины готовили теракт. Взрыв должен произойти у здания полиции. До этого, еще 3 февраля, в Ровно задержали 19-летних ребят, которые хотели взорвать отделение полиции. С собой у них был тротил.

Отметим, что СБУ установила обстоятельства вербовки террориста, которого спецслужбы РФ взорвали в здании ТЦК в Ровно. Мужчину использовали "втемную", его намеренно взорвали вместе со взрывчаткой, с которой он вошел внутрь здания.