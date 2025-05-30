Квартиры, машины, наличка: как живет скандальный судья Майдана Данилишин (декларация)

Судья известен скандальным решением, после которого так и не был уволен

У судьи Киева Виктора Данилишина есть несколько объектов недвижимости в Украине, автомобили в пользовании семьи и задекларированные значительные денежные активы. Его заработная плата и общие доходы формируют основную часть материального обеспечения семьи.

Об этом говорится в Едином государственном реестре деклараций. Мужчина зарегистрирован и фактически проживает в столице. К членам семьи относятся его жена Мария Никольская и сыновья: Михаил и Максим Данилишины.

Недвижимость

Судья декларирует несколько объектов недвижимости в Украине. Среди них:

квартира площадью 88,2 м², приобретенная в 2014 году (принадлежит всей семье, где каждый имеет по 25% общей долевой собственности, а сын Максим пользуется ею по другому праву);

квартира площадью 48,8 м², приобретенная в 2007 году (общая долевая собственность);

квартира площадью 56,72 м² (принадлежит жене и нескольким лицам, с разным распределением прав собственности);

аренда машиноместа площадью 38,8 м².

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Авто

автомобиль Toyota Highlander 2008 года выпуска, приобретенный в 2014 году, цена — 353 680 грн (собственность гражданки Ярославы Михайловны Данилишиной, Виктор Данилишин пользуется им на другом праве);

автомобиль Toyota RAV4 2012 года выпуска, приобретенный в 2018 году, цена – 280 000 грн (собственность Раисы Васнецовой, пользование – у жены Марии Никольской и Виктора Данилишина).

Деньги

Семья Данилишина имеет следующие доходы:

заработная плата декларанта Виктора Данилишина в суде — 1 448 049 грн;

заработная плата жены Марии Никольской от физического лица-предпринимателя Татьяны Сорокопуд — 64 000 грн;

проценты жены Марии Никольской от Акционерного общества Райффайзен Банк (сумма не указана);

заработная плата сына Михаила Данилишина на предприятии с иностранными инвестициями "МакДональдс Юкрейн Лтд" (сумма не указана).

В разделе денежных активов задекларированы следующие суммы:

наличные средства Виктора Данилишина на общую сумму 210 000 грн и 50 000 долларов США;

наличные средства сына Максима Данилишина на сумму 25 000 грн;

средства судьи, размещенные на банковских счетах в Акционерном обществе "Райффайзен Банк", на общую сумму 21 272 грн.

Что известно о декларанте

Виктор Данилишин — судья Окружного административного суда Киева, который в ноябре 2013 года запретил установку палаток и киосков на Майдане Незалежности Несмотря на резонансное решение, он не был уволен и продолжает работать Высший совет правосудия.

Ранее "Телеграф" сообщал, что судья Хмельницкого горрайонного суда Михаил Войнаревич в 2024 году стал владельцем жилого дома и нескольких земельных участков. За этот же период его заработок в должности превысил 1 миллион гривен.