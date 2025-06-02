Атаки СБУ на аэродромы РФ могут сыграть в пользу Трампа, — СМИ

Операция "Паутинка" показала насколько уязвима Россия

Успешная операция СБУ по ликвидации десятков самолетов РФ на их авиабазах может стать немалым рычагом влияния не только для Украины, но и для США. Ведь президент Штатов Дональд Трамп может использовать ее для давления на главу России Владимира Путина.

Об этом сообщает Джон Э. Гербст, старший директор Евразийского центра Атлантического совета и бывший посол США в Украине, на портале Atlantic Council. По его словам, украинская операция "Паутинка" удивила не только Россию, но и весь мир.

"Операция "Паутинка" показала, насколько уязвима Россия к нетрадиционным украинским атакам. Украина не совершила ни одного военного преступления или нарушения международного права, уничтожив российские самолеты, регулярно используемые против гражданского населения", — говорится в материале.

По мнению Гербста, сейчас Трампа часто критикуют за его нежелание оказывать реальное давление на Путина ради приближения мира. Даже угрозы сильными и мощными санкциями не обладают желаемым эффектом.

"Трамп мог бы позвонить Путину, указать на последнее военное достижение Украины как еще одну причину принять компромиссное решение США по прекращению огня и отметить, что политическое давление в Вашингтоне по принятию большего количества мер против России растет", — говорит политик.

К тому же Трамп может использовать операцию "Паутинка" и в сторону США, ведь она не просто сбила с толку российское ПВО, но и показала, что система "Золотой купол" была бы эффективна. Именно ее президент Штатов хотел бы разместить на территории своего государства.

"Трамп мог бы донести месседж, если Путин не сможет заставить себя согласиться на прекращение огня, то будут введены значительные новые санкции. Это был бы разумный способ использовать успех Украины на поле боя для достижения собственной цели Трампа: крепкого мира в Украине", — добавляет Гербст.

Он отмечает, что сейчас Москва будет осторожнее в отношении базирования своих остальных бомбардировщиков. Украинская операция еще больше снизила роль российских бомбардировщиков в атаках на линии фронта, инфраструктуру и города Украины.

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