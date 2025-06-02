"Паутина" испугала Кремль? В меморандуме России появились новые требования к Украине

"Паутина" подействовала? Россия официально боится украинских дронов

После переговоров в Стамбуле 2 июня, закончившихся определенными договоренностями, в частности, обменом меморандумов о прекращении войны, РосСМИ опубликовали российский вариант документа.

Как утверждают российские журналисты, этот меморандум якобы был передан украинской делегации во время переговоров в Турции.

В частности, в документе речь идет о требованиях и предложениях России. Большинство из них власти РФ уже озвучивали. В документе есть три раздела: 1) Основные параметры урегулирования; 2) Условия остановки огня 3) Последовательность шагов и сроки их осуществления.

Рассказываем о главных требованиях России коротко:

международное признание Крыма, так называемых ЛНР и ДНР российскими, а также Херсонскую и Запорожскую области, вывод с этих территорий украинских войск;

нейтралитет Украины, отказ от ядерных планов, НАТО, установление определенного количества военных и роспуск "националистических формирований" в составе ВСУ;

снятие санкций с РФ, признание русского языка официальным, снятие ограничений с УПЦ;

запрет "нацизма и неонацизма";

отказ от взаимных претензий "в связи с причиненным боевыми действиями вредом";

поэтапное восстановление дисвязей, газового транзита и т.д.

В разделе 2 есть два варианта развития событий: 1) начало вывода войск с территорий, на которые претендует Россия.

2 предложение якобы "пакетное" — здесь есть несколько шагов. По требованиям РФ, сначала ВСУ запрещают передислоцироваться, впоследствии в Украине должна прекратиться мобилизация и начаться демобилизация. Третьи страны должны перестать посылать в Украину оружие и технику, а Киев должен гарантировать прекращение "диверсионных задач" на территории России. Затем в Украине упраздняют военное положение и выбирают нового президента. Последним шагом названо подписание положений, изложенных в первой главе.

В Третьем разделе рассказывается о сроках выполнения меморандума.

Кстати, диверсионную спецоперацию СБУ "Паутина", проведенную в России 1 июня, где атаковали 5 российских аэродромов, уже назвали гениальной. Более того, она одна из лучших в истории мировых спецслужб. Теперь в других странах ориентируются не на Моссад, а на СБУ.

Ранее "Телеграф" писал, что второй этап переговоров в Стамбуле отличался не только продолжительностью. Сравнили итоги.