В Кремле назвали условие для встречи Путина и Зеленского

Спикер Путина также сделал заявление об обнародовании российского проекта меморандума по украинскому урегулированию

Владимир Путин якобы принципиально относится к встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским и американским лидером Дональдом Трампом. Однако для этого нужно выполнить определенное требование.

Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, его цитируют росСМИ. Он утверждает, что в случае достижения результата на прямых переговорах делегаций России и Украины "речь может идти и о контактах на самом высоком уровне".

"Президент Путин неоднократно говорил, что принципиально он "за" контакты на высшем уровне, безусловно, они нужны. Но они должны быть подготовлены и сначала должен быть достигнут результат на переговорах делегаций, на прямых переговорах делегаций двух стран", — сказал пресс-секретарь президента РФ.

Также Песков сказал, что детали российского проекта меморандума по украинскому урегулированию обнародоваться не будут.

"РФ рассчитывает, что проекты меморандумов будут обсуждать во время второго раунда переговоров в Стамбуле", — говорится в сообщении РосСМИ.

Встреча Путина и Зеленского – что известно

Недавно Владимир Путин предложил возобновить прямые переговоры между Украиной и Россией. Президент Владимир Зеленский заявлял, что готов ко встрече с диктатором.

Президент Украины 15 мая посетил Турцию, чтобы встретиться с Путиным. Путин же проигнорировал переговоры и не приехал на встречу. Мемы об этом собрал "Телеграф" – вы можете их просмотреть по ссылке.

Российский президент направил в Стамбул свою делегацию чиновников низкого уровня, которую возглавил Владимир Мединский. Переговоры команд Украины и России прошли 16 мая.

На первых за три года переговорах не удалось достичь договоренности по прекращению огня. Россия предлагает новый раунд переговоров на 2 июня.

Украина отмечает, что готова к встречам, но сначала хочет увидеть российский "меморандум" с видением Москвы возможного перемирия.