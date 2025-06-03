С козацким видом из окна: в Запорожье недорого сдают трехкомнатную квартиру, но есть нюанс

Владелец не против домашних животных

В Запорожье появилось необычное объявление об аренде квартиры. Владелец сдает трехкомнатное жилье за 4500 гривен, но оно в аварийном состоянии.

Квартира площадью 50 метров расположена у остановки "Почта" в Хортицком районе. Соответствующее объявление размещено на одной из популярных площадок аренды недвижимости.

Главная особенность этого жилья – оно нуждается в капитальном ремонте. Владелец прямо пишет в объявлении, что квартира находится в аварийном состоянии. Он предлагает договориться с арендатором по ремонту в счет арендной платы.

Квартира находится на последнем пятом этаже панельной хрущевки. По словам владельца, жилье полностью пусто — без мебели и техники (однако на фото есть вещи). Кухня небольшая – всего 8 квадратных метров. Санузел раздельный, газ, свет и центральный водопровод.

В квартире работает централизованное отопление. Даже во время блекаута здесь будет тепло и вода. Планировка свободна, поэтому новый житель сможет обустроить пространство по своему вкусу. Собственник не против домашних животных.

Район располагает всей необходимой инфраструктурой. В радиусе 500 метров есть аптека, детский сад, школа и магазины. Рядом находится парк. До остановки общественного транспорта "Почта" несколько минут пешком. Главное преимущество месторасположения – близость к острову Хортица, одному из самых красивых мест Запорожья.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о квартире без мебели, со старым полом и ободранными стенами — сколько просят за такую однушку в Харькове.