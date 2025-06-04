Здесь живут души грешников: почему озеро Несамовитое называют самым опасным для туристов в Украине

Несамовитое – озеро, где рождается град и живут души грешников

Озеро Несамовитое считают одним из самых красивых, но и самых опасных мест в Карпатах. Местные жители рассказывают страшные истории о духах и проклятьях, связанных с этим горным водоемом.

Купаться в озере запрещено, но многие все равно это делают. "Телеграф" разбирался, что нужно знать перед поездкой к этому месту.

Озеро имеет площадь всего 0,3 га и находится на высоте 1750 метров над уровнем моря. Водоем расположен на границе Закарпатской и Ивано-Франковской областей на Черногорском хребте.

Фото — @miishynin

Название "Несамовитое" означает "безумное", соответствующее характеру водоема. Погода здесь очень изменчива – даже в солнечный день может внезапно начаться гроза с градом или ураганный ветер в течение 20-30 минут.

Вокруг озера живут медведи, олени, куницы и редкие птицы.Гуцулы верят, что здесь рождается град.

Мистические легенды

Местные жители повествуют многочисленные таинственные истории о Несамовитом. По народным преданиям, здесь живут души грешников и самоубийц. Если бросить камень в воду, то может появиться всадник, который вызовет каменный обвал с горных вершин.

Еще одна легенда рассказывает о духе юной утопленницы, утонувшей в озере в древние времена, уходя из одной деревни в другую. Местные верят, что нарушение ее покоя принесет беду.

Существуют и романтические поверья – незамужним девушкам и холостым парням советуют умыться в озерной воде, чтобы найти любовь в течение года.

Как добраться до озера

Самый популярный маршрут проходит через Говерлу. Сначала нужно добраться до Ивано-Франковска, оттуда до Ворохты, а затем автобусом или такси до турбазы "Заросляк".

От турбазы "Заросляк" к озеру ведет маркированный 6-километровый маршрут, который занимает около 3 часов. Путь проходит через еловый лес и живописные альпийские луга.

Туристам следует помнить о непостоянной погоде и брать теплую одежду даже летом, ведь на Черногорском хребте всегда дуют сильные ветры.

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