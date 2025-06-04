Тут живуть душі грішників: чому озеро Несамовите називають найнебезпечнішим для туристів в Україні

Несамовите – озеро, де народжується град і живуть душі грішників

Озеро Несамовите вважають одним з найкрасивіших, але й найнебезпечніших місць в Карпатах. Місцеві жителі розповідають страшні історії про духів та прокляття, пов'язані з цією гірською водоймою.

Купатися в озері заборонено, але багато людей все одно це роблять. "Телеграф" розбирався, що потрібно знати перед поїздкою до цього місця.

Озеро має площу лише 0,3 гектара і знаходиться на висоті 1750 метрів над рівнем моря. Водойма розташована на межі Закарпатської та Івано-Франківської областей на Чорногірському хребті.

Фото - @miishynin

Назва "Несамовите" означає "шалене", що відповідає характеру водойми. Погода тут дуже мінлива – навіть у сонячний день може раптово початися гроза з градом або ураганний вітер протягом 20-30 хвилин.

Навколо озера живуть ведмеді, олені, куниці та рідкісні птахи. Гуцули вірять, що саме тут народжується град.

Містичні легенди

Місцеві жителі оповідають численні таємничі історії про Несамовите. За народними переказами, тут живуть душі грішників та самогубців. Якщо кинути камінь у воду, може з'явитися вершник, який викличе кам'яний обвал з гірських вершин.

Ще одна легенда розповідає про дух юної утоплениці, яка потонула в озері в стародавні часи, йдучи з одного села в інше. Місцеві вірять, що порушення її спокою принесе біду.

Існують і романтичні повір'я – незаміжнім дівчатам та холостим хлопцям радять вмитися в озерній воді, щоб знайти кохання протягом року.

Як дістатися до озера

Найпопулярніший маршрут проходить через Говерлу. Спочатку потрібно добратися до Івано-Франківська, звідти до Ворохти, а далі автобусом або таксі до турбази "Заросляк".

Від турбази "Заросляк" до озера веде маркований 6-кілометровий маршрут, який займає близько 3 годин. Шлях проходить через ялиновий ліс та мальовничі альпійські луки.

Туристам варто пам'ятати про мінливу погоду та брати теплий одяг навіть влітку, адже на Чорногірському хребті завжди дмуть сильні вітри.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, де в Україні є "кришталеве" царство і як туди добратись. Необов’язково їхати за кордон.