Россияне продвигаются в сторону Сум. Могли оккупировать еще два села (карта)

В ОВА заявили, что ситуация сложная, но контролируемая

Идет наступление россиян на Сумщине, они могли захватить еще два села. Самые интенсивные боевые действия идут в районах Юнаковской и Хотинской общин.

По данным аналитиков DeepState, россияне оккупировали в Сумской области Андреевку и Водологи Хотинской общины. Также есть продвижение врага возле Яблунивки — Юнаковская община.

Ситуация в Сумской области — что говорят в ОВА

Глава Сумской ОВА Олег Григоров 3 июня провел заседание Совета обороны области. На нем были определены первоочередные задачи по усилению нашей обороны.

"Ситуация в приграничье Сумщины остается сложной, динамичной, но контролируемой. Самые интенсивные боевые действия — в районах Юнаковской и Хотинской общин, где враг пытается действовать малыми группами и закрепиться. Гражданское население с этих территорий давно эвакуировано. Наши подразделения держат рубежи, срывая все попытки продвижения россиян", – описал ситуацию чиновник.

Он добавил, что россияне неустанно обстреливают пограничные села — бьют по жилым домам, хозяйствам, объектам гражданской инфраструктуры. Продолжается эвакуация.

По словам Григорова, за последние две недели россияне сбросили по Сумщине около 200 управляемых авиабомб (КАБов). Кроме того, возросла интенсивность атак с воздуха – российская армия атакует Сумщину баражирующими боеприпасами типа "Ланцет", дронами-камикадзе, FPV-дронами и БПЛА со сбросами.

Россияне заявляют об оккупации села Водолаги

Российские СМИ сообщают о захвате села Водолаги и публикуют кадры якобы установки своего флага на одном из зданий села. Однако это их распространенная тактика — зайти на позиции, быстро прицепить свою "тряпку", сделать видео и выйти.

Как писал "Телеграф", начальник пресс-службы 15-го мобильного пограничного отряда "Стальная граница" Иван Шевцов 2 июня сообщил, что россияне в Сумской области оккупировали около 15 км по фронту и около 6-7 км в глубину. Он оценил угрозу для Сум.