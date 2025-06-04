В честь Малюка и не только: как можно назвать мальчика сильным именем
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Считается, что имя с хорошим значением может влиять на судьбу ребенка
Кроме мужских имен, которые могут принести детям богатство, родители могут давать детям имена в честь известных людей. Среди наших современников немало украинцев, которые навсегда запечатлены в истории.
"Телеграф" расскажет, что значат имена Валерия Залужного, Александра Сырского, Кирилла Буданова и Василия Малюка. Имя последнего очень часто всплывает в медиапространстве благодаря двум блестящим операциям СБУ в начале июня.
Что означает имя Валерий
Это имя имеет свет начало из латыни. Образовалось от слова valeo, что значит быть сильным и здоровым. Valerius было родовым именем, а также указывало на бога войны Марса.
Именины Валерии празднуют 10 апреля, 22 марта, 6 мая, 7 и 30 ноября.
Что означает имя Александр
Это имя пришло из греческого языка. В Украине традиционно входит в пятерку самых популярных. С греческого означает "Защитник людей". Александров было немало и в древности, поэтому именинами могут похвастаться в каждом месяце: 6 и 30 января, 18 и 26 февраля, 10,27,38 марта, 22 и 24 апреля, 3 мая, 2,4,6 июня, 10 июля, 1,11,26,28 августа, 21 сентября, 5,11,17,22 октября, 9 и 24 ноября, 12 декабря.
Что означает имя Кирилл
Это имя также происходит из древнегреческого языка. Перевод – господин или владыка. Именины празднуют 21 января, 17 февраля, 18 марта, 28 апреля, 11 мая, 27 июня и 20 ноября.
Что означает имя Василий
Это имя также имеет древнегреческое происхождение. Значит царь или царский – от слова "базилевс". Так называли древнеперских правителей. И хотя история Василиев знала немало, важнейшими праздниками остаются 1 января — день Василия Великого и 28 июля, так называемый день Василия летнего.
Ранее "Телеграф" рассказывал об истории фамилии "Малыш". Первый носитель зафиксирован в источниках сотни лет тому назад.