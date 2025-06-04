Россияне разворовывают гранитный карьер в оккупации. Как он выглядел до войны и сейчас (фото)

Россияне воруют наши ресурсы

Российские оккупанты разворовывают недра Украины. В частности, речь идет о "Трудовском карьере", оказавшемся на временно оккупированной территории Запорожской области в селе Трудовое.

Руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко показал спутниковые снимки карьера. Можно увидеть, как он изменился за время оккупации.

"Так выглядит со спутника разворовывание россиянами наших недр. Бильмак. Та самая добыча, которую начали россияне и к чему она приводит — наглядно", — подписал он кадры.

Трудовский карьер — что о нем известно и как выглядел до войны

Это один из карьеров "Укрзализныци" в Каменском поселковом обществе Пологовского района Запорожской области. По данным Публичного аудита недропользования Трудовский карьер Укрзализныци является производственным подразделением, которое добывает и перерабатывает гнейсы, граниты, мигматиты месторождения Цареконстантиновское. Запасы месторождения на 2018 год (категории B+C1) оценивались в 16 146 000 куб. м мигматитов.

Фото Трудовского карьера 2021 год:

Узнать, как карьер выглядит сейчас вблизи возможности нет, так как он под контролем оккупантов. Однако получить представление об этом можно по спутниковым снимкам, которые показал Андрющенко.

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