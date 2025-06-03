Россияне превратили известный курорт в город-призрак. Даже в первый день лета пляж пустой (фото)

Отдыхающих нет, а местные пытаются лишний раз не выходить из дома

Россия уничтожает украинские курорты, захватившие в 2022 году. Ранее популярный городок Бердянск на Азовском море сейчас выглядит грустно – даже в первый день лета на Центральном пляже почти не было людей.

Фото Центрального пляжа Бердянска опубликовал Telegram-канал "Бердянск сегодня". Несмотря на то, что 1 июня пришлось на воскресенье, на пляже всего несколько отдыхающих. Когда Бердянск был свободным, в начале лета пляжи были заполнены до отказа. Сейчас Бердянск выглядит как город-привод.

Как выглядит Бердянск сейчас

Сайт Приморка.City показал улицы оккупированного Бердянска в конце мая. Раньше это было излюбленное время местных жителей, ведь уже по-летнему тепло, а толп курортников еще нет.

Бердянцы с удовольствием проводили время на городском пляже, прогуливались по Приморской площади и по Азовскому проспекту. Однако сейчас, даже в конце мая, город выглядит пустым.

Даже на четвертый год после захвата Россией, оставшиеся в городе жители стараются не выходить на улицы без особой надобности. Многие развлекательные заведения стоят закрытыми и приходят в упадок.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что кафиры сделали с курортной Кирилловкой. Пока ее не оккупировали россияне, это было отличное место для семейного отдыха. Сейчас он напоминает фильм ужасов.