Последствия для экологии точно будут. Чего ждать после удара россиян по заводу биоэтанола в Сумской области

Поврежденные цистерны, большое количество патоки попало в почву

Россия ударила по биоэтанольному заводу Сумской области. В результате попадания 12 беспилотников повреждены цистерны.

В сообщении об атаке указано, что произошел разлив патоки. Патока – это побочный продукт сахарного производства, густая темная жидкость, остающаяся после вываривания сахара из свекольного или тростникового сока. В производстве биоэтанола патока используется как дешевое и эффективное сырье, поскольку содержит большое количество сахаров, пригодных для брожения. Серьезного ядовитого влияния на территорию вокруг не несет.

Как пояснил "Телеграфу" заместитель директора Ассоциации энергетических и природных ресурсов Украины Андрей Закревский, негативные последствия влияния (не катастрофа, поскольку она предусматривает массовую гибель или массированные разрушения. — Ред.) будут, но краткосрочные.

Разлив после удара

"Если крупные животные не пострадали, другое восстановится", — добавил эксперт по вопросам энергетики и экологии. Напомним, что биоэтанол — это разновидность этилового спирта, который изготавливается путем брожения сахаров или крахмала из растений, например в патоке. Он появляется в процессе брожения. Полученный спирт очищают и используют в качестве биотоплива. Его можно использовать отдельно или добавлять к бензину.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что добавление биоэтанола к бензину стало обязательным в Украине с мая. Минимальную примесь в 5% не должны чувствовать даже активно используемые старые двигатели.