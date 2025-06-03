Горят подстанции, света нет. В Запорожской и Херсонской областях блекаут (спутниковые снимки)

После возгорания подстанции в Мелитополе раздавались взрывы, ведь ее оккупанты превратили в склад боеприпасов

Электроснабжение оккупированных территорий Запорожской и Херсонской областей может быть серьезно нарушено из-за недавних взрывов. В Мелитополе сильно повреждена электростанция, в Запорожье на одной из подстанций сильный пожар.

Об этом сообщает канал "Крымский ветер". Отмечается, что возгорание подтверждают спутниковые снимки.

"Сильный пожар отмечается на электрической подстанции 330/150/35 кВ "Молочанск" возле Новомолочанска в Запорожье", — говорится в сообщении.

Подстанция возле Новомолочанска в Запорожье

В настоящее время оккупационные власти не комментировали взрывы и пожары, в результате которых часть оккупированных территорий осталась без света. Однако, учитывая повреждения, пользователи пишут, что блекаут будет длинным.

В сети уже появились спутниковые снимки, подтверждающие пожар на подстанции в Мелитополе. Там россияне хранили боеприпасы (очевидцы писали о мощной вторичной детонации). В результате вся оккупированная часть Запорожской области осталась без света.

Подстанция в Мелитополе

Добавим, что оккупанты обвиняют Украину в этих пожарах, утверждая, что Киев совершил дроновую атаку. Однако Генштаб ВСУ и другие спецподразделения официально не комментировали эту информацию.

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