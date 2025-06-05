Безлюдные пляжи и разрушенный заповедник. Россия "убила" известный остров-курорт Азовского моря

На заповедной территории устраивали "сафари"

Российская оккупация уничтожила многие известные украинские курорты, среди которых и Бирючая коса. На территории которой находился заповедник.

В сети распространяют свежее видео Бирючего острова. На кадрах видно, что людей на пляже у моря нет и это в разгар сезона.

Еще до полномасштабного вторжения России побережье Азовского моря было усеяно людьми, которые приезжали из разных уголков Украины. Сейчас же все курорты понемногу приходят в упадок и превращаются в дикие пляжи.

Бирючий остров сейчас

Бирючий остров сейчас

Бирющая коса на карте

На ролике мужчина рассказывает о Бирючем острове, где теплая чистая вода и ни одного человека. Также оператор показал вдали и территорию, где раньше находился заповедник. По его словам, там сейчас якобы какая-то база оккупантов.

Заметим, что до начала оккупации на территории Кирилловской общины действовало более 500 баз отдыха. Сейчас большинство из них либо "национализированы", либо разграблены, а некоторые — полностью разрушены.

Кроме того, в 2023 году стало известно, что российские военные якобы для развлечения организовали "сафари" на животных заповедника на острове Бирючий. Россияне открыли огонь по оленям и ланям. Сейчас фактическое состояние заповедника невозможно оценить, однако учитывая минирование территорий, бесконтрольную охоту и отсутствие ухода — заповедная зона исчезает.

Добавим, что Бирючую косу называют островом, потому что раньше ее территория практически была островом. То есть она была отделена от материка водой, и добраться до нее можно было только на лодке. Со временем она соединилась с косой Федотовой.

Ранее "Телеграф" рассказывал и показывал, как сейчас выглядит оккупированный Бердянск.