Укр

Ни одного человека у моря. Россия уничтожила еще один известный курорт Азовского моря (видео)

Автор
Татьяна Крутякова
Дата публикации
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Автор
Как выглядит Белосарайская коса сейчас Новость обновлена 29 мая 2025, 13:06
Как выглядит Белосарайская коса сейчас. Фото Коллаж, "Телеграф"

До вторжения сюда приезжали тысячи туристов

В Украине от российской оккупации пострадали многие курортные места на побережье Азовского моря. В их число также входит и Белосарайская коса, которая уже четвертый год без привычного сезона.

Об этом свидетельствуют опубликованные в сети видео. На кадрах видно, что, несмотря на чистое и более или менее спокойное море туристов на пляже фактически нет.

Уже четвертый год Белосарайская коса в оккупации России, и если до полномасштабного вторжения это место было одним из самых популярных, то сейчас оно все больше приходит в упадок. Большинство пляжей понемногу превращаются в дикое побережье, зарастающее травой. Даже местные редко ходят к морю отдыхать, а прибыльный бизнес и развлечения для туристов в прошлом.

Отметим, что Белосарайская коса на побережье Азовского моря всего в 25 километрах от Мариуполя. Длина всей этой косы 14 километров, а ширина у самого основания 13 километров, далее, уходя в море, она постепенно сужается. Благодаря такой протяженности и мелководью здесь обычно была чистая вода и спокойное море.

Белосарайская коса во время оккупации
Белосарайская коса во время оккупации
Белосарайская коса до оккупации
Белосарайская коса до оккупации
Белосарайская коса до оккупации
Белосарайская коса до оккупации
Белосарайская коса до оккупации
Белосарайская коса до оккупации
Белосарайская коса на карте
Белосарайская коса на карте

Кроме того, на косе еще был заповедник с лебедями, куликами, чайками и тому подобное. Также одной из достопримечательностей этого места считается маяк, построенный еще в 1835 году. До полномасштабного вторжения России этот маяк работал. Возле его белой башни есть еще один довольно древний экспонат – огромный якорь-кошка, которому около 400 лет. Есть сведения, что подняли его с затонувшей турецкой галеры.

Маяк Белосарайской косы
Маяк Белосарайской косы

Ранее "Телеграф" рассказывал, что известный курорт в Украине "съедает" море.

Теги:
#Украина #Коса #Курорт #Оккупация #Российская оккупация