Ни одного человека у моря. Россия уничтожила еще один известный курорт Азовского моря (видео)

До вторжения сюда приезжали тысячи туристов

В Украине от российской оккупации пострадали многие курортные места на побережье Азовского моря. В их число также входит и Белосарайская коса, которая уже четвертый год без привычного сезона.

Об этом свидетельствуют опубликованные в сети видео. На кадрах видно, что, несмотря на чистое и более или менее спокойное море туристов на пляже фактически нет.

Уже четвертый год Белосарайская коса в оккупации России, и если до полномасштабного вторжения это место было одним из самых популярных, то сейчас оно все больше приходит в упадок. Большинство пляжей понемногу превращаются в дикое побережье, зарастающее травой. Даже местные редко ходят к морю отдыхать, а прибыльный бизнес и развлечения для туристов в прошлом.

Отметим, что Белосарайская коса на побережье Азовского моря всего в 25 километрах от Мариуполя. Длина всей этой косы 14 километров, а ширина у самого основания 13 километров, далее, уходя в море, она постепенно сужается. Благодаря такой протяженности и мелководью здесь обычно была чистая вода и спокойное море.

Белосарайская коса во время оккупации

Белосарайская коса до оккупации

Белосарайская коса до оккупации

Белосарайская коса до оккупации

Белосарайская коса на карте

Кроме того, на косе еще был заповедник с лебедями, куликами, чайками и тому подобное. Также одной из достопримечательностей этого места считается маяк, построенный еще в 1835 году. До полномасштабного вторжения России этот маяк работал. Возле его белой башни есть еще один довольно древний экспонат – огромный якорь-кошка, которому около 400 лет. Есть сведения, что подняли его с затонувшей турецкой галеры.

Маяк Белосарайской косы

Ранее "Телеграф" рассказывал, что известный курорт в Украине "съедает" море.