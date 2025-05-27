Людей нет, пляжи заросли. Как Россия без оккупации уничтожила популярный курорт (фото, видео)

Уже четвертый год эти пляжи пусты

Россия уничтожила немало украинских курортов, однако есть и те, что даже не в оккупации пострадали от полномасштабного вторжения. К примеру, Грибовка Одесской области.

В сети уже показали, как этот курорт выглядит сейчас. Еще четыре года назад пляжи Грибовки были забиты туристами, начинавшими сезон с начала мая.

"Как когда-то курортная Грибовка выглядит сегодня. Трава на когда-то людных пляжах и заградительные провода", — говорится в сообщении.

Грибовка на карте

На видео видно, что пляжи на побережье Черного моря уже начинают зарастать травой, а море отгорожено колючей проволокой. Это связано с минной опасностью, ведь еще в 2022 году во время полномасштабного вторжения пляжи Грибовки заминировали для предотвращения высадки вражеского десанта.

Уже четвертый год эта часть побережья остается заминированной, поэтому там запрещен отдых. К тому же на пляжах установлены оборонительные постройки, а полиция регулярно патрулирует территорию, запрещая купание в море. Ведь уже не раз мины выносило на берег, что представляет огромную угрозу для туристов.

Грибовка до вторжения в 2022

Грибовка до вторжения в 2022

Грибовка до вторжения в 2022

До полномасштабной войны курорт Грибовка пользовался большой популярностью. На фото видно, что еще в начале мая люди уже приезжали на отдых и пляжи были почти полностью заполнены. Сейчас же на побережье становится все больше и больше диким.

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