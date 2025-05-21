Бесконтрольное "сафари" в заповеднике и разруха: что стало с оккупированным Бирючим островом

Остров, ранее являвшийся заповедником государственного значения, превратился в место хаоса

Курорты на оккупированных территориях подверглись масштабным разрушениям и упадку. В частности, Бирючий остров на Херсонщине, который ранее был заповедником с уникальной природой, сейчас стал местом бесконтрольной охоты и разрушений.

В этом материале "Телеграф" рассказывает, как выглядит сейчас данное место и как оно изменилось с весны 2022 года.

В 2023 году стало известно, что российские военные якобы для развлечения организовали "сафари" на животных, обитающих на заповедном острове Бирючий.

Местные жители сообщили, что здесь военные провели масштабную охоту на диких животных. За один день были вывезены 2 автомобиля "Урал", заполненные тушами убитых животных. Очевидец рассказал, что на машинах были символы в виде буквы "V", напоминающие свастику. Свидетель предположил, что среди охотников могли быть "кадыровцы".

До начала оккупации на территории Кирилловской громады действовало более 500 баз отдыха. Сегодня большинство из них либо "национализированы", либо разграблены, а некоторые — полностью разрушены.

На видео ниже – вид пляжа на острове Бирючий в апреле 2025 года:

Остров, ранее являвшийся заповедником государственного значения с чистой водой, тишиной и десятками видов копытных, превратился в место хаоса. Обслуживающий персонал уехал, а россияне назначили своих руководителей и начали незаконную охоту. Свидетели рассказывают о полном отсутствии контроля.

Курорт на оккупированной Херсонской области до оккупации

Бирючий остров — полуостров в северо-западной части Азовского моря, продолжение Федотовой косы и входит в состав Азово-Сивашского национального природного парка.

Локация на карте

Его длина составляет 24 км, ширина – до 5 км, а площадь – более 7 200 га.

Эта территория была заселена еще скифами, что подтверждается наличием курганов. С 19 века здесь развивалась рыбная промышленность, действовали 2 рыбозавода. В 1927 году создан государственный заповедник, ныне — часть нацпарка. В 1970-х годах на острове существовал рыболовный поселок с собственной школой и магазином, но его уничтожило наводнение, и поселение решили не восстанавливать.

На западном краю Бирючей косы стоит маяк, построенный в 1878 году.

Его разрушили во время Второй мировой войны, но в 1957-м году построили новую 30-метровую башню. Сегодня маяк виден на расстоянии до 15 миль.

Ранее "Телеграф" сообщал, что курортные города, оккупированные Россией, уже четвертый год остаются почти безлюдными и запущенными. Не обошел этот ужас и Геническ. В материале мы показали, как сейчас походит этот курортный город и что случилось с его пляжами.