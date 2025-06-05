Россияне выбрали цель сознательно? В Херсоне сбросили КАБ на здание ОВА (фото, видео)

Вокруг административного здания разбиты автомобили и дома

КАБ попал в здание ОГА в Херсоне 5 июня. В результате удара пострадали также не менее пяти многоэтажек, медучреждений и помещения образовательных учреждений. Сообщается об одном погибшем.

Оккупационные источники опубликовали момент нанесения авиационных ударов по центру Херсона. Видео распространяется в телеграмм-каналах города.

"Обратите внимание на действия оператора FPV. Снова та сама тактика, которую мы здесь часто освещали. Дрон летает к минимальным значениям батареи и дальше следует в любую цель рядом, без какого-либо анализа "военная" или "не военная" цель", — говорится в сообщении.

Журналисты Суспильного показали, как выглядит здание Херсонской ОГА после утреннего удара управляемыми авиабомбами по центру Херсона.

Сообщается, что здание Херсонской ОГА после удара КАБами частично разрушено. Российские войска обстреливают ее не в первый раз. Повреждены и расположенные рядом дома и магазины.

Корреспонденты Суспильного с места происшествия сообщают, что рядом со зданием ОГА полностью сгорели автомобили. Два — через авиудар, на один российские оккупанты сбросили взрывчатку с дрона.

Ранее "Телеграф" писал, что россияне "кошмарили" Украину всю ночь. Пострадали 6 областей.