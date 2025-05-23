Россияне уничтожают прифронтовую Херсонщину. В сети показали свежее видео, на которое больно смотреть

В поселке нет электроснабжения

Антоновка, расположенная близко от линии фронта в Скадовской городской общине Херсонской области, страдает от российских обстрелов. Оккупанты не могут снова захватить поселок, но разрушают его обстрелами.

Свежее видео, снятое в Антоновке на днях, в TikTok опубликовала пользовательница с ником elenashcherbyna. На эти кадры очень грустно смотреть. Поврежденные здания, разбитые авто, разрушенные магазины особенно больно воспринимаются на фоне майского расцвета природы. Людей на улицах нет, большинство из них вынуждены были покинуть родной поселок из-за россиян.

Антоновка была в оккупации, ее освободили ВСУ

Поселок городского типа Антоновка расположен на берегу Днепра в 7 км от Херсона. Там был мост между правым и левым берегами Херсонщины. В первые дни полномасштабного вторжения там шли ожесточенные бои. После деоккупации правобережья Херсона российские войска начали непрерывно обстреливать Антоновку из всех видов оружия. Российские беспилотники охотятся на мирных жителей, уничтожая их автомобили и дома. До полномасштабной войны здесь жили около 11 тысяч человек.

Россияне постоянно терроризируют Антоновку.

Поселок живет под постоянным дроновым террором РФ. Как сообщили в Херсонской ОВА, 23 мая в больницу доставили женщину, которая в четверг около 23:00 пострадала из-за российского обстрела Антоновки. 61-летнюю местную жительницу деблокировали из-под завалов дома. Врачи диагностировали у пострадавшей взрывную травму, обломочные ранения ноги и спины. Женщину госпитализировали в тяжелом состоянии.

Как сейчас живет поселок

В Антоновке уже более двух лет нет электроснабжения. Во время отступления в ноябре 2022 года российские войска уничтожили все трансформаторы. Позже из-за обстрелов повредились электросети и попадали распределительные столбы, пишет "Вгору". Из-за усиленных дроновых атак в поселок не ходит общественный транспорт, туда не могут добраться коммунальные службы и скорая помощь.

Этот дом выгорел от обстрелов. Фото vgoru.org

По словам антоновского старосты Антоновки Сергея Иващенко, если считать получающих гуманитарную помощь, в округе проживает около 1000-1500 человек. (информация по состоянию на январь 2025 года). Преимущественно это люди старшего возраста.

Руины дома в Антоновке, январь 2025 года. Фото vgoru.org

"Думаю, не ошибусь, сказав, что 90% зданий в Антоновке сегодня имеют разные повреждения, а часть – полностью разрушена", – рассказал он.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как выглядит курортный Скадовск под российской оккупацией. Россияне уничтожают город.