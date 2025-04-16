Россия со второй попытки уничтожила ледовую арену в Херсоне (фото)

РФ целенаправленно бьет по гражданским объектам

В среду, 16 апреля, Россия обстреляла жилой массив и центр Херсона. В результате атаки была разрушена ледовая "Фаворит-Арена".

Об этом сообщает пресс-служба Министерства молодежи и спорта Украины. По информации полиции Херсонской области, спортивный объект был атакован с воздуха управляемыми бомбами.

На ледовой арене проводили тренировки и соревнования по хоккею, фигурному катанию и другим видам спорта. Она служила домом для хоккейного "Днепра" и была базой подготовки хоккеистов и фигуристов.

"В то время, когда россияне пытаются вернуться в международный спорт и, в частности, на Зимние Олимпийские игры – они уничтожают спортивные объекты, на которых должны были готовиться украинские атлеты к этим же Олимпийским играм. Российские ракеты громче всего объясняют, почему россияне должны оставаться вне международного спорта", — заявил Министр молодежи и спорта Украины Матвей Бидный.

Примечательно, что "Фаворит-Арена" уже была под обстрелом российских оккупантов. 16 июня 2023-го объект был поврежден частично. Добавим, что россияне повредили и уничтожили в Украине 726 объектов спортивной инфраструктуры, среди которых 17 баз олимпийской подготовки.

Ранее сообщалось, что УЕФА дважды запретил сборной Украины по футзалу провести минуту молчания в память о жертвах ракетного террора РФ.