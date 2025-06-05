Можно выбирать свой график: в Украине появилась интересная работа для активных студентов

Есть все возможности зарабатывать хорошо, даже без опыта

Лето — это не только время отдыха, но и отличная возможность для студентов заработать собственные деньги и получить первый опыт работы. В Хмельницком стартовал набор на сезонную работу с гибким графиком, идеально подойдет тем, кто хочет совмещать полезное с приятным.

Соответствующее объявление разместили на популярном сайте по поиску работы. Работодатели приглашают молодежь присоединиться к команде, которая работает под открытым небом, — в самых популярных локациях города.

Что нужно делать

Основная задача на этом посту – продавать натуральные фруктовые леденцы и десерты в стаканчиках. Продукция не только вкусна, но и полезна, поэтому пользуется большим спросом у взрослых и детей. Это работа с людьми, поэтому она идеально подойдет для коммуникабельных и активных студентов.

Основные локации, где вы сможете работать:

Парк им. Чекмана

Парк им. Шевченко

Набережная и пляж

ТЦ "Проспект"

Озерная (возле озера)

Дендропарк

Парк им. Франко

Стометровка

Большинство объектов расположено в самом сердце Хмельницкого.

Что предлагают работодатели

Гибкий график – студент может сам выбрать удобные дни и часы, когда готов работать. Это позволяет легко совмещать работу с учебой, отдыхом или другими делами.

Заработная плата — от 200 до 1000 грн в час, в зависимости от активности продавца, локации и продаж. Есть все возможности хорошо зарабатывать, даже без опыта.

Если вы студент, тогда это предложение именно для вас! Не упустите шанс провести лето интересно, активно и с пользой для своего кошелька.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в Виннице появилась вакансия на должность упаковщика мягких игрушек в вакуум — работа для студентов с частичной занятостью.