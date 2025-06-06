Луцк пережил ночной кошмар: повреждены дома, есть пострадавшие (фото)

Повреждены школы и жилищный сектор

В ночь на 6 июня во время массированного ракетного удара по Украине россияне провели комбинированную воздушную атаку на областной центр Волыни – Луцк. Враг применил 15 ударных беспилотников и 6 ракет разных типов для обстрела мирного населения.

После вражеского удара в городе зафиксировано повреждение жилых домов и объектов инфраструктуры, пятеро жителей получили ранения. Об этом сообщил глава Волынской областной военной администрации Иван Рудницкий.

Городской голова Луцка Игорь Полищук подтвердил факты повреждений в результате вражеской атаки. Мэр города добавил, что все ответственные службы работают на месте инцидента и оказывают гражданам необходимую помощь.

Среди повреждений – кровля одного многоквартирного дома, где также выбило много окон. Пострадали коммерческие объекты и частные автомобили, получившие повреждения взрывной волны. В частном секторе зафиксированы многие выбитые окна в жилых домах.

Также во время ночной атаки повреждения получили отдельные учебные заведения и государственное учреждение. Мэр подчеркнул, что по состоянию на утро информации о погибших нет, но ситуация продолжает контролироваться соответствующими службами.

Напомним, в ночь на 6 июня Россия массово атаковала Украину. Били баллистикой и крылатыми ракетами, а также БПЛА. Воздушная тревога была объявлена ​​по всей территории Украины. Одной из самых массовых атак с начала войны подвергся Тернополь. Город атаковали от 10 до 20 российских беспилотников. Кроме этого, враг направил на Тернополь по меньшей мере две крылатые ракеты Х-101 с Ту-95МС.

Ранее "Телеграф" писал, что американское посольство предупреждало о возможном массированном обстреле. Мы рассказывали, почему предупреждения посольства США – это почти гарантия ракетного удара РФ по Украине.