Руководитель подразделения детективов НАБУ и кандидат на директора БЭБ Скомаров скрыл российское гражданство отца, имеющего бизнес в "ЛНР", — СМИ

О том, что российский паспорт настоящий, свидетельствует несколько фактов

Во втором году полномасштабного вторжения отец руководителя подразделения детективов НАБУ Александра Скомарова получил российское гражданство. Об этом свидетельствуют данные его паспорта, полученные в распоряжение редакцией издания "СтопКор".

Паспорт серии 3923 номер 631482 выдан в 2024 году гражданину РФ Виктору Скомарову и имеет статус "Действителен".

Также в Едином реестре налогоплательщиков можно получить информацию о том, что Скомаров состоит на учете в ФНС РФ.

Фото: СтопКор

В то же время в официальной декларации Александра Скомарова за 2024 год указана общая совместная собственность жилым домом в Новоайдаре Луганской области. Недвижимостью он владеет совместно с матерью и отцом Скомаровым Виктором Дмитриевичем.

Кроме того, в украинских реестрах отец Скомарова фигурирует как директор Новоайдарской районной семенной инспекции.

Юридическое лицо зарегистрировано на временно оккупированной территории, а его телефонный номер изменен на номер с кодом "ЛНР" — 824591606.

Фото: СтопКор

О том, что паспорт оригинален, свидетельствует еще один факт. В свое время отец Скомарова возглавлял центр партии "Наша Украина", который зарегистрировал по месту жительства, что ныне указано в российском паспорте.

Фото: СтопКор

Напомним, согласно действующему законодательству, если работник не сообщил работодателю об имеющихся связях с родственниками, находящимися на ВТО (временно оккупированные территории) Украины, его могут уволить.

В связи с этим редакция направила запросы, чтобы выяснить, сообщал ли Скомаров об отце, который проживает на оккупированной территории, какие будут приняты меры в случае несообщения им о таком факте, проверялась ли эта информация во время прохождения им специальной проверки, а также относительно оценки комиссией сокрытия Скомаровым родственных связей с жителем временно оккупированной территории.

Издание обратилось с соответствующими запросами к председателю комиссии по проведению конкурса на должность в БЭБ и в секретариат КМУ, НАБУ и СБУ. В случае получения ответа, журналисты обещают обнародовать полученную информацию.

Фото: СтопКор

Что еще известно о Скомарове?

Образование: С 2005 по 2008 годы учился в Луганском государственном университете внутренних дел им. Э.О. Дидоренко, получив диплом бакалавра с отличием по направлению "Право". С 2008 по 2010 год учился в Национальной академии прокуратуры Украины, по окончании которой получил диплом магистра с отличием по специальности "Правоведение".

Должность: заместитель руководителя Главного подразделения детективов — руководитель второго подразделения детективов Главного подразделения детективов НАБУ.

Трудовая деятельность и имущество

В 2010 году Скомаров начал работу в органах прокуратуры Луганской области как стажер и впоследствии помощник прокурора. В 2012-м занимает должность прокурора в Луганской области. В начале 2015 поступает в аспирантуру Национальной академии прокуратуры Украины, является кандидатом наук. На следующий год проходит конкурсный отбор на должность детектива НАБУ. Занимает должность старшего детектива, впоследствии руководителя отдела детективов, затем заместителя руководителя подразделения детективов и с 2021 года заместителя руководителя Главного подразделения детективов.

Является детективом НАБУ в ряде резонансных дел, в частности, по делу Розенблата, ПриватБанка, нардепа Гунько и тому подобное. Скомаров давал комментарий по расследованию по делу о хищении и завладении имуществом и средствами ПАО "Укрнафта" на сумму свыше 13,3 млрд грн, по завладению средствами госпредприятия "Полиграфический комбинат "Украина" на сумму свыше 450 млн грн, по делу хищения газа на 2,1 млрд грн, по механизму территориальной общины города Одессы, что повлекло 689 млн убытков, расследование фактов коррупции на государственных предприятиях, в учреждениях и организациях Национальной академии аграрных наук Украины.

Скомаров является кандидатом юридических наук, подавался на ряд конкурсов, в частности, директора НАБУ и руководителя САП. Ему заявлялись отводы по недопуску помощника адвоката к ознакомлению с материалами дела по согласию и вместе с адвокатом и подозреваемым.