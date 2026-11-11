Справка ВЛК может "сгореть": адвокат назвала основание для повторного осмотра, о котором знают не все

Электронное постановление передают в Единый государственный реестр призывников, военнообязанных и резервистов

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Срок действия постановления военно-врачебной комиссии зависит от условий, в которых его приняли. Решение о годности к призыву во время мобилизации, в особый период или при военном положении действует один год.

О сроках и основаниях для повторного осмотра рассказала в комментарии "Телеграфу" адвокат, управляющая Адвокатским бюро "Анны Даниэль", кандидат юридических наук Анна Даниэль. Подробнее в материале "ВВК советует операцию, а вы против: считается ли отказ уклонением от мобилизации".

Постановления районных и городских ВЛК при территориальных центрах комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) оформляют справкой ВЛК.

Источник: Сгенерировано ИИ ("Телеграф")

Для осмотров в мирное время предусмотрен более длительный срок, если их проводят для определения назначения на особый период.

"Постановление, принятое в мирное время для определения назначения на особый период, действует пять лет со дня завершения осмотра", – пояснила Анна Даниэль.

Если человека признали годным, документы медицинского осмотра должны доставить в ТЦК и СП не позднее следующего дня.

Основанием для повторного медицинского осмотра является изменение состояния здоровья. Сообщить об этом может сам человек, также такие изменения могут зафиксировать медики.

"Если состояние здоровья изменилось, человек может обратиться сам или изменения могут зафиксировать врачи учреждения здравоохранения. Тогда руководитель ТЦК и СП направляет человека на повторный медицинский осмотр для определения степени годности", рассказала Анна Даниэль.