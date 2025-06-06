Любовь закончилась: как Маск может реально навредить Трампу

Ссора Илона Маска и Дональда Трампа стала одной из главных политических сенсаций недели

Еще несколько месяцев назад Илон Маск и Дональд Трамп были самым громким дуэтом американской политики. После переизбрания Трампа самый богатый человек мира – Илон Маск – возглавил вновь Департамент эффективности правительства (DOGE), обещал сокращение госрасходов на триллионы и демонстрировал полную лояльность к администрации и даже признавался ему в любви в социальных сетях, написав: "Я люблю Дональда Трампа так же сильно, как гетеросексуальный мужчина может любить другого мужчину". Но в июне 2025 года между ними разразился публичный конфликт, который уже назвали "ссорой года". В ход пошли угрозы, компромат и даже намеки на создание новой партии.

"Телеграф" собрал все детали громкого конфликта и обратился за комментарием к украинскому политологу Алексею Якубину, который объяснил, какое влияние может оказать спор между двумя из самых влиятельных людей мира.

Как начиналось: союз с громкими обещаниями

После покушения на Трампа в июле 2024 года Маск публично поддержал кандидата-республиканца. Он не только выступал на митингах в кепке MAGA, но и публиковал посты в X с открытой поддержкой, кроме того, по оценкам, потратил на предвыборную кампанию более $250 млн. В ноябре 2024 года после победы Трампа Маск получил должность руководителя DOGE – Департамента эффективности правительства. Задачей структуры было сократить расходы федерального бюджета, уменьшить бюрократию и реформировать государственный аппарат.

Политолог Алексей Якубин в комментарии "Телеграфу" объяснил, что тандем Трампа и Маска был обречен на конфликт из-за сходства характеров и борьбы за доминирование:

"Этот конфликт был ожидаемым. Они не смогли сотрудничать, потому что на сцене должна быть одна звезда. Но это не означает, что Маск уходит из политики. Намеками о третьей партии он показывает, что он собирается оставаться в американской политике", — считает эксперт.

Закон, который все разрушил

В мае 2025 года в Конгрессе появился ключевой документ Трампа – законопроект "Big Beautiful Bill". По официальной версии, это попытка одновременно сократить налоги, ограничить государственные расходы и реформировать систему субсидий. Но документ вызвал шквал критики даже среди республиканцев.

По оценкам экономистов, законопроект мог увеличить дефицит бюджета США на $600 млрд — или даже $2,4 трлн по пессимистическому сценарию. Среди пунктов – сокращение программ помощи, ограничение льгот для электрокаров и возобновляемой энергетики, тогда как поддержка нефтяной отрасли оставалась неприкосновенной.

Илон Маск, до этого возглавлявший DOGE и публично боровшийся за сокращение расходов, назвал законопроект катастрофой. В постах у X он резко выразился:

"Да не имеет значения. Оставьте в законопроекте сокращение субсидий для электромобилей и солнечной энергии, хотя субсидий для нефти и газа никто не коснулся (очень нечестно!!), но уберите ГОРУ ОТВРАТИТЕЛЬНОЙ СВИНИНЫ из законопроекта".

В политическом или бюджетном контексте термин "pork" или "pork barrel spending" означает государственные расходы, направленные на поддержание определенного округа или избирателей конкретного политика в обмен на их лояльность. Такие затраты часто воспринимаются как неэффективные или коррумпированные.

Именно это заявление стало началом публичного конфликта между двумя союзниками. Маск обвинил Трампа в разрушении идей, ради которых он согласился работать в администрации, и фактически подверг сомнению искренность его предвыборных обещаний.

В конце апреля 2025 года стало известно, что миллиардер Илон Маск завершает работу в администрации президента США и уходит с должности руководителя Департамента государственной эффективности (DOGE). Его пребывание на госслужбе было временным — еще зимой Маск согласился работать в правительстве 130 дней.

Этот срок закончился, и в конце мая Маск официально попрощался с командой, поблагодарив за совместную работу. Президент Дональд Трамп также подтвердил завершение миссии миллиардера, подчеркнув, что тот "проделал хорошую работу" и сэкономил правительству более 160 миллиардов долларов.

Взрыв в соцсетях: фаза жесткого публичного конфликта

Затем в СМИ начали массово появляться сообщения об охлаждении чувств между Трампом и Маском. В частности, об этом писали Daily Mail.

5 июня Маск начал публиковать одно заявление за другим. Он написал:

"Без меня Трамп проиграл бы выборы. И это — благодарность?"

В следующем сообщении Маск пошел еще дальше:

"Трамп есть в документах Эпштейна. Именно поэтому Белый дом не делает их публичными. Хорошего дня, DJT! "

Это был первый случай, когда Маск так откровенно намекнул на наличие компромата. Трамп в ответ опубликовал серию постов в Truth Social, обвиняя Маска в неадекватном поведении:

"Илон был на грани, я попросил его уйти, я отменил его мандат на электромобили… — и он просто ПСИХАНУЛ! "

Впоследствии Маск объявил о начале демонтажа космических кораблей Dragon, используемых NASA. Хотя со временем он отозвал свое заявление, инцидент подчеркнул критическую зависимость NASA от SpaceX. На сегодняшний день Dragon является единственным американским пилотируемым кораблем, сертифицированным для полетов на МКС. Альтернативный аппарат Starliner от Boeing остается несертифицированным из-за технических проблем, в частности во время миссии 2024 года, когда экипаж вынужден был вернуться на Землю на борту Dragon. В случае вывода Dragon из эксплуатации NASA останется без собственного средства доставки астронавтов на орбиту, что заставит агентство снова обратиться к российским кораблям "Союз". Это не только повысит расходы, но и поставит под угрозу автономию США в космических полетах.

Кроме того, Маск поддержал призывы к импичменту Трампа.

Алексей Якубин отметил, что упоминание о деле Эпштейна – это политическое предупреждение:

"Я думаю, что Маск достал одну из самых безопасных историй — намек о Трампе в документах Эпштейна. Публично это выглядит громко, но на самом деле это может быть лишь демонстрация силы. И он намекает, что имеет еще что-то", — заметил политолог.

Публичное противостояние между президентом и предпринимателем вылилось не только в политический кризис, но и в серьезные финансовые потери для обоих. На фоне конфликта инвесторы начали массово распродавать акции связанных с ними компаний. По данным издания Axios, акции Tesla упали на 14,3%, что обошлось в Маску почти в 20 миллиардов долларов. В то же время, акции Trump Media & Technology Group потеряли 8% стоимости, а это минус 202 миллиона долларов в портфеле действующего президента США.

Отдельный удар Трампа нанес обвал криптовалюты Official Trump meme coin — ее цена снизилась на 10%, что, по оценкам аналитиков, потенциально стоило главе государства около 900 миллионов долларов. Таким образом, суммарные потери двух миллиардеров превысили 21 миллиард долларов за несколько дней.

Политическая ставка: третья партия и американская система

В разгар конфликта Маск провел в X опрос: "Пора ли создать новую политическую партию, представляющую 80% средних слоев населения?". К моменту публикации материала в опросе приняли участие уже более 4,5 миллиона человек — 80,7% поддерживают такое предложение Маска.

Этот шаг многие восприняли как серьезное политическое заявление. Однако, как напомнил Якубин, система США значительно сложнее, чем кажется на первый взгляд:

"США это многопартийная страна. Но реально на федеральном уровне закрепились только две партии — Демократическая и Республиканская. Другие существуют, но не имеют представительства в Конгрессе. Они не проходят дальше уровня отдельных штатов", — пояснил он.

Политолог отмечает, что попытки создать третью силу были и в прошлом – в 40-х, 70-х, 80-х годах XX века. Но ни одна из них не смогла стабильно войти в федеральную политику. Именно поэтому заявление Маска вызов не только Трампу, но и самой политической конструкции США.

"Демократы и республиканцы договорились не пускать других игроков в поле. Их зонтическая договоренность держалась более 150 лет. На самом деле мы можем здесь увидеть, как Маск возможно попытается даже наладить контакты с частью демократов, чтобы в противовес Трампу действительно создать третью политическую силу. Макс — самый богатый человек в мире и как бы сейчас не отражалась на акциях его полемика с Трампом, факт остается фактом: у него есть ресурсы и он уже почувствовал, что такое вкус большой политики и большой власти", — пояснил Якубин.

Возможно ли примирение? И почему это не просто скандал

По мнению Якубина, конфликт Маска и Трампа не уникален. Подобные сценарии часто встречаются в политике, когда обе стороны имеют гипертрофированное эго.

"Когда такого типа личности нарциссического типа сходятся в одной команде, они могут недолго пробыть вместе. Это проверено политической историей сотни раз", — отметил политолог.

После публичного конфликта между президентом Трампом и миллиардером Маском команда главы государства рассматривает сценарий затяжного политического и медийного противостояния. Как сообщает The New York Times, советники Трампа готовятся к конфликту, в котором союзники обеих сторон в сфере политики и технологий могут быть вынуждены определиться со своей позицией. Источники газеты подчеркивают: хотя первоначальное партнерство между Трампом и Маском выглядело стратегическим, в Белом доме никогда не рассматривалось как долговременное.

Внезапный и резкий разрыв, сопровождавшийся открытыми обвинениями, стал неожиданностью даже для близких партнеров Маска. В его деловой среде признают риски: некоторые считают, что Маск слишком углубился в конфликт с администрацией Трампа, который может иметь непредсказуемые последствия. Впрочем, сторонники бизнесмена убеждены, что его влияние в технологической среде, а также среди инвесторов и сторонников экономического консерватизма позволит не только сохранить влияние, но и потенциально усилить собственные политические позиции.

Между тем, в Белом доме появились признаки возможного ослабления напряжения. Как пишет Politico со ссылкой на источники в администрации, помощники Трампа готовят телефонный разговор с Маском, который должен состояться в пятницу и способствовать достижению примирения.

В комментарии изданию сам Трамп заявил: "Все идет очень хорошо, лучше не бывает. Цифры зашкаливают, это самые высокие рейтинги, которые я когда-либо видел", — на вопрос о его отношениях с Маском. Источники также сообщают, что советники президента пытаются направить его внимание на прохождение бюджетного законопроекта в Сенате – именно он стал формальным поводом к публичной ссоре с миллиардером.

Не только шоу, а потенциальный политический сдвиг с рисками для Украины

Народный депутат Вадим Денисенко призвал не воспринимать конфликт между Илоном Маском и Дональдом Трампом исключительно как эмоциональное противостояние, ведь за ним стоят серьезные политические процессы. "Два харизматичных нарцисса не могут долго ужиться в одной лодке. Их развод был заложен в самой психологической природе этих двух людей", — отметил он.

Депутат указывает, что обвинения Маска в причастности Трампа к досье Эпштейна потенциально способны повлечь за собой скандал, хотя и не гарантируют импичмента. В то же время, по его словам, намерения Маска создать собственную политическую силу — реальный риск для республиканцев: он может "откусить" часть несистемного электората, в том числе технофашистского крыла, ранее поддерживавшего Трампа.

Денисенко считает, что игра Маска на поднятие ставок связана с его неудачной государственной службой: "Он не справился с работой в Белом доме, поэтому теперь пытается перевести стрелки на республиканцев". Он также не исключает, что вместо создания партии миллиардер сосредоточится на кампаниях персонального политического давления из-за X — с избранием конкретных "жертв" среди политиков, голосовавших за противоречивый бюджетный закон.

Отдельное внимание депутат уделяет последствиям для Украины: "Мы не знаем, как внутренний хаос в США повлияет на готовность Трампа усиливать санкции против РФ". Денисенко предостерег от участия Украины в этом конфликте, отметив важность нейтралитета. Он также отметил потенциальные риски пророссийских настроений среди сторонников новой партии Маска, и призвал украинские власти налаживать каналы коммуникации с Китаем — в контексте влияния на КНДР и будущих геополитических переговоров.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что бывший советник американского президента Стив Беннон публично призвал к депортации Маска из США.