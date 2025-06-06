Человек взорвался вместе с автомобилем в Одесской области. Это мог быть сотрудник ТЦК (видео)
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Правоохранители на месте происшествия
В районе Донской Балки Березовского района Одесской области взорвался автомобиль, в котором якобы находился военнослужащий ТЦК. Пока известно о гибели человека.
Об этом сообщают в местных телеграм-каналах. Начальник управления коммуникаций ОК "Юг" Виталий Соколенко в комментарии "Телеграфу" заявил, что в настоящее время продолжаются следственные действия.
В то же время в пресс-службе полиции Одесской области сообщили, что информация о других пострадавших уточняется. На месте работают правоохранители.
"На место происшествия направлена следственно-оперативная группа территориального подразделения полиции, криминалистическая лаборатория и следователи следственного управления областной полиции", — говорится в сообщении.
Ранее "Телеграф" рассказывал, что в киевском территориальном центре комплектования (ТЦК) произошел конфликт с мобилизованными гражданами. Инцидент будто произошел на территории распределителя в районе ДВРЗ. А до этого в Каменец-Подольском более 100 человек напали на работников ТЦК. Группа граждан численностью более 100 человек заблокировала служебный автомобиль, на котором передвигалась мобильная группа оповещения одного из районных ТЦК.