Человек взорвался вместе с автомобилем в Одесской области. Это мог быть сотрудник ТЦК (видео)

Правоохранители на месте происшествия

В районе Донской Балки Березовского района Одесской области взорвался автомобиль, в котором якобы находился военнослужащий ТЦК. Пока известно о гибели человека.

Об этом сообщают в местных телеграм-каналах. Начальник управления коммуникаций ОК "Юг" Виталий Соколенко в комментарии "Телеграфу" заявил, что в настоящее время продолжаются следственные действия.

В то же время в пресс-службе полиции Одесской области сообщили, что информация о других пострадавших уточняется. На месте работают правоохранители.

"На место происшествия направлена следственно-оперативная группа территориального подразделения полиции, криминалистическая лаборатория и следователи следственного управления областной полиции", — говорится в сообщении.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в киевском территориальном центре комплектования (ТЦК) произошел конфликт с мобилизованными гражданами. Инцидент будто произошел на территории распределителя в районе ДВРЗ. А до этого в Каменец-Подольском более 100 человек напали на работников ТЦК. Группа граждан численностью более 100 человек заблокировала служебный автомобиль, на котором передвигалась мобильная группа оповещения одного из районных ТЦК.