Забаррикадировали дверь и призывали к штурму: в киевском ТЦК произошел бунт мобилизованных (видео)

В ТЦК отреагировали на инцидент

В киевском территориальном центре комплектования (ТЦК) произошел конфликт с мобилизованными гражданами. Инцидент будто произошел на территории распределителя в районе ДВРЗ.

Видео с места происшествия разлетелось в соцсетях. На кадрах видно, как десятки мужчин, вероятно, ожидающих отправки в учебные центры, спорят с представителями командования на повышенных тонах.

Обстановка быстро обостряется — несколько человек пытаются забаррикадировать входную дверь и призывают "вооружаться палками, чтобы вырываться наружу".

После этого в казарму заходят сотрудники полиции и спецназовцы. Силовики будто бы применяют резиновые дубинки и силой кладут мужчин на пол.

Что говорят в ТЦК?

Киевский городской ТЦК и СП уже отреагировал на инцидент, заявив, что ситуацию пытаются исказить.

"При подготовке команд к отправке граждан, призванных за мобилизацией в учебные центры, начались беспорядки. Для стабилизации ситуации на место прибыли правоохранительные органы, чтобы обеспечить порядок и сделать невозможным эскалацию конфликта, которая могла обернуться произволом", — говорится в официальном сообщении.

В ТЦК также отметили, что после вмешательства полиции ситуацию удалось нормализовать. Призванные по мобилизации лица впоследствии были отправлены в учебные центры согласно плану распределения.

Ранее "Телеграф" писал, что на сотрудников ТЦК напали в Кременчуге в Полтавской области. Нападение, судя по всему, было спланировано заранее. Ведь молодые люди имели при себе перечный баллончик и травматический пистолет.