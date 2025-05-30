"ТЦКшников опрашивали?" В ВСУ поразили заявлением о поддержке действий военкомов в Украине

Последнее заявление Сухопутных войск о жалобах на ТЦК вызвало шквал критики

Спикер Сухопутных войск ВСУ Виталий Саранцев заявил: скандалов вокруг работников ТЦК на самом деле гораздо меньше, чем кажется. По его словам, негативные сообщения о деятельности работников ТЦК – это менее 1% от количества мобилизованных за последние полгода. А большинство видео и историй, которые распространяются по сети, — фейки.

Украинцы в мессенджере Телеграмм в комментариях к этому сообщению выражают несогласие с Саранцевым. Они считают его слова откровенной ложью. Предполагают, что положительные отзывы были, потому что опросы проводили среди представителей ТЦК и СП.

Украинцы сравнивают заявление с теми, что делаются в России о поддержке их правительства. Поскольку данные озвучивались в телемарафоне, их называют "бредом". Напомним, доверие украинцев к телемарафону падало еще в прошлом году.

Пользователи считают, что действия ТЦК привели к тому, что к ним сформировалось негативное отношение в обществе. Более того, страдают и военные, приехавшие в отпуска с линии фронта.

Напомним, на днях Украиной прокатилась волна агрессии в отношении представителей ТЦК. В Кременчуге напали на служебный автомобиль. В Каменец-Подольском толпа из более чем 100 человек заблокировала автомобиль военкомов. В целом в 2025 году увеличилось количество заявлений о неправомерных действиях представителей ТЦК, говорит омбудсмен Дмитрий Лубинец.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что лидер партии "Братство" Дмитрий Корчинский призывает усилить ответственность за препятствование действиям ТЦК. Он предлагает пожизненное заключение.