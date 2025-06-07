Правоохранители закупают сухпайки на 26 млн грн: чем их кормят (фото)

Мы сочли среднюю цену на несколько продуктов, взяв данные из украинских магазинов

Правоохранители готовятся к большой закупке пищевых наборов — так называемых "полевых суточных рационов". Центр обслуживания подразделений Национальной полиции Украины объявил тендер на сумму более 26 млн. грн.

Об этом говорится на сайте государственных закупок Prozorro. Государство планирует оплатить товар после доставки в течение недели.

Скриншот тендера

Завтраки – 33 600 штук

В состав каждого индивидуального завтрака входит набор основных продуктов, рассчитанный на одного человека. Основу рациона составляет готовое к употреблению второе блюдо – каша или овощи с мясом (не менее 70 г мясного сырья в каждой порции). Также в комплекте есть галеты из пшеничной муки, растворимый кофе, сахар, соль, одноразовая пластиковая ложка, влажная и бумажная салфетки. Все компоненты герметично упакованы и имеют длительный срок хранения, что обеспечивает удобство и безопасность использования в полевых условиях.

Обеды — 33 600 штук

Каждый личный обед содержит сбалансированный набор товаров на одного человека. Основу комплекта составляют 2 стерилизованных блюда — первое (жидкое) и второе (мясное с гарниром). В первом блюде обязательно присутствуют кусочки мяса (не менее 50 г), а во втором – мясное сырье составляет не менее 22% от общей массы.

В набор также входят сухие продукты (галеты, сухари), чай в пакетиках, сахар, джем, соль и перец. Для удобного потребления предусмотрены одноразовая ложка из крепкого пластика, влажная и бумажная салфетки.

Ужины — 33 600 штук

Каждый набор для ужина содержит полноценный рацион для одного человека. Основным элементом является второе блюдо в реторт-пакете – мясное с гарниром, которое включает по меньшей мере 70 г мяса.

Дополнительно в комплект входят сухие продукты (галлеты, сухари), мед, пакетированный чай, сахар, соль. Для удобства потребления добавляются одноразовая пластиковая ложка, влажная и бумажная салфетка.

Мы сочли среднюю цену на несколько продуктов, взяв данные из украинских магазинов. Итак, вот средние цены на:

галеты — 20 грн

кофе в стиках — 4 грн/2г

готовую кашу или овощи с мясом — 100 грн/350 г

фасоль с курицей и овощами — 92 грн/350 г

борщ или суп с мясом — 100 грн/500 г

Отметим, что для усиленного суточного набора предусмотрено несколько других блюд. Закупить таких сухпайков согласно документации тендера планируют еще 30 000 штук.

Сейчас ожидается активное поступление коммерческих предложений от участников рынка. Качество продуктов, соответствие техническим условиям и надежность поставок в приоритете.

Ранее "Телеграф" сообщал, что во Львове на четвертый год полномасштабного вторжения объявили большой тендер. Только на благоустройство одной улицы планируют потратить более 47 миллионов гривен. Мы посчитали, что на эти деньги можно купить более 3 тысяч FPV-дронов для ВСУ.