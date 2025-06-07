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"І ні в чому собі не відмовляйте". Ціни на малину шокували українців (відео)

Автор
Олена Руденко
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Ціни на ягоди не перестають дивувати
Ціни на ягоди не перестають дивувати. Фото Колаж "Телеграф"

Дорога малина прибула до нас з Марокко

Ціни на ягоди в Україні цього року шокують. Не встигли українці звикнути до захмарної вартості черешні, як новим здивуванням стала малина.

На полицях магазинів Києва з'явилася малина по 3 200 грн за кілограм. Це імпортна малина з Марокко, вона упакована в пластикові контейнери по 155 грамів. Ціна коробочки — 410 гривень.

"І ні в чому собі не відмовляйте", — коментує автор відео.

В супермаркеті "Сільпо" така сама малина продається за 479 гривень за 125 грам. Вартість кілограма виходить 3 832 гривні.

У супермаркетах Одеси ціна на малину нижча, проте все одно дуже висока. Кілограм коштує 1 499 гривень 50 копійок.

Чому ціна малини така висока

Як пояснював економіст інвестиційного департаменту Продовольчої та сільськогосподарської організації ООН (ФАО) Андрій Ярмак, об'єм виробництва літніх сортів малини в Україні, ймовірно, різко знизиться порівняно з 2024 роком через складні погодні умови. При цьому, за його словами, в Україні більше вирощують осінні сорти малини.

Втім, зараз ще не сезон малини в Україні, а імпортна завжди дорожча. Можна сподіватися, що коли ягода поспіє у нас, ціни на неї будуть значно нижчі. Однак, ймовірно все ж вищі, ніж торік, адже подекуди малина постраждала через весняні заморозки.

Раніше "Телеграф" розповідав, де найдешевше купити полуницю. Можна зекономити до 150 гривень.

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#Ціни #Продукти #Ягоди #Малина