Новая выдумка россиян на фронте: украинский военный развеял страхи

Оптика – не панацея. Катушка на 50 км работает только в теории, считает Александр Карпюк.

Российские оккупанты постоянно совершенствуют свое вооружение, в частности убивают украинцев КАБами с большей дальностью. Одна из самых больших угроз в тылу и на фронте — от беспилотников. На днях в сети показали 50-километровую катушку оптоволоконного кабеля, изготовленного для россиян. Весит он 3,8 кг.

Эффективность такого кабеля может быть преувеличена, считает военный блогер, аэроразведчик Александр Карпюк (Serg Marco). В частности, сомнения вызывает вес — она для такой дальности слишком мала.

"Телеграф" выяснил, что 20-километровый кабель весит около 2 кг, соответственно 50 км должно весить ориентировочно 5 кг (при диаметре нити 0.25 мм). Для большого расстояния лучше использовать больший диаметр, чтобы снизить затухание сигнала.

Александр Карпюк также отмечает — для такой дальности используют в основном дроны типа "крыло", из такой катушка оборвется из-за высокой скорости. Если использовать дрон коптерного типа, это большой, быстрый и громкий дрон, который легко заметить и сбить с автомата. К примеру, типа "Баба-яга".

"Медленно тянуть "бабу-ягу" на оптике 50 км — это какая-то малореальная задача в реальных боевых условиях. Ну и опять же — батка (батарея, — ред) в таких условиях быстрее разряжается", — отмечает военный.

Другой вопрос – рост шанса обрыва. Даже в 20 км оптоволоконной катушке эффективность редко достигает даже 50%. При таком расстоянии она еще ниже: "Если даже все условия по планированию маршрута будут идеальны, и на всем пути будут слепые и глухие бойцы, то думаю что шанс долететь без обрыва 10-15%".

Карпюк считает подобные катушки – демонстрацией технологий. Подобная "оптика" имеет смысл только при пилотировании дроном над морем.

Справка: Дрона под управление через оптоволокно невозможно заглушить или перехватить радиочастоты. Он дает передачу по кабелю качественного видео в режиме реального времени. Подключается кабелем к наземной станции. При дальних полётах сигнал внутри кабеля может теряться (ведь он световой и может рассеиваться, поглощаться, а в отсутствии нормальной изоляции на это повлияет даже пыль или влага).

Ранее "Телеграф" рассказывал о новой выдумке россиян. Дроны типа "Молния" переносят FPV-беспилотники типа "Скворец". Таким образом, они не теряют ресурс батареи, чтобы долететь.