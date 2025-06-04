Операция "Паутина": посмотрите, как дроны в фурах добрались до глубокого тыла РФ

Дроны, спрятанные в мобильных домах, отправились на фурах прямо к авиабазам.

Операция Службы безопасности Украины "Паутина", благодаря которой поразили российские бомбардировщики на аэродромах, — не имеет аналогов. На ее подготовку потратили полтора года.

"Телеграф" от источников в СБУ получил уникальные кадры с подготовкой к спецоперации. На видео – одна из тех самых фур отправляется в путь. На ней — модульные домики, внутри которых и были дроны, поразившие стратегическую авиацию РФ.

Операция СБУ "Паутина": самая масштабная атака дронов по авиабазам РФ

1 июня 2025 года Служба безопасности Украины провела операцию "Паутина". Она стала самой масштабной атакой дронов на российскую военную инфраструктуру. Уникальность в том, что пять пораженных авиабаз находились в глубоком тылу — долететь туда дронами очень тяжело. Поэтому СБУ использовала другой способ. Дроны замаскировали под крышами мобильных домиков, а грузовики развезли их по России.

В первый день лета крыши открылись и дроны полетели к целям. Уничтожен или поврежден, по оценкам, 41 самолет стратегической авиации. Потери РФ оценили более чем в 7 млрд долларов США. Задействованы для атак на 5 авиабаз "Дягилево", "Оленья", "Иваново", "Белая" и "Украинка" были 117 FPV-дронов.

Ранее "Телеграф" рассказывал о еще одной блестящей операции СБУ, которая состоялась в начале июня. Это подводная атака на Крымский мост.