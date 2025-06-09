По нему бьют "Кинжалами" и не только: почему город Дубно важен для россиян и где он находится (карта)

С ночи враг уже дважды атаковал Дубно

Во время ракетной атаки в ночь на 9 июня, а затем утром при обстреле "Кинжалами", в Ровенской области прогремели взрывы. Под ударом оказался город Дубно.

Телеграм-канал "Николаевский Ванёк" сообщает, что обстрел якобы был по аэродрому. Он расположен в 7 километрах северо-восточнее Дубно.

"Весь обстрел был по очередному аэродрому. Всего было около 10 ракет с ТУ-95мс и вроде бы 2 Кинжала. Энергетическую инфраструктуру не трогали. Есть повреждения гражданской инфраструктуры в разных областях, информации о погибших на сейчас у меня нет", — пишет паблик.

Авиабазу начали строить в 1960 году, а уже спустя год она была введена в эксплуатацию. Это военная база с несколькими угловыми рулежными дорожками, способная парковать около 50 истребителей. По состоянию на 2015 год была полностью заброшена взлетная полоса и крайне захламлена инфраструктура. Согласно информации из открытых источников, в 2019 году планировалось восстановить боеготовность аэродрома.

Глава Ровенской ОВА Александр Коваль уточнил, что, по предварительным данным, в результате атаки одно гражданское лицо ранено. Он отметил, что силы ПВО уничтожили большое количество вражеских целей.

Взрывы в Ровенской области — что известно

Около 3 ночи в Ровно раздались мощные взрывы. Город атаковали две ракеты "Кинжал", а также более 20 вражеских дронов. Такого массированного удара в Ровно и Дубно не было. Звуки взрывов слышались постоянно.

Местные мониторы сообщали после полуночи, что на регион движутся российские БпЛА и призывали людей перейти к укрытию. В 00:26 БПЛА достигли города Дубно.

А около 3 утра появилось предупреждение о пусках "Кинжалов" из Миг-31К в сторону Ровно. И местные жители через несколько минут после этих сообщений услышали взрывы.

Утром 9 июня объявили масштабную воздушную тревогу из-за взлета Миг-31 К. Была информация о пусках ракет "Кинжал". В 09:04 взрывы снова раздались в Дубно.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в ночь с 8 на 9 июня россияне совершили массированную атаку по Украине. Враг задействовал в нападении недобитые стратегические бомбардировщики Ту-22М3 и Ту-95МС с аэродромов "Оленья" и "Энгельс-2". Им были использованы "ракеты-убийцы" Х-22, крылатые ракеты Х-101 и ряд других видов вооружения, мишенями снова избрали гражданскую инфраструктуру Украины.