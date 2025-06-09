Россияне гонят фейки про заход в Днепропетровскую область: что на самом деле там происходит (карта)

Z-пропагандисты продолжают распространять сообщения о выходе армии РФ на админграницу области

Выход российских войск на административную границу Днепропетровской области возразили в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины. Информацию об этом распространили пропагандистские Z-каналы, Минобороны РФ и спикер Кремля Дмитрий Песков, который заявил, что боевые действия на территории Днепропетровщины происходят в рамках создания буферной зоны, о которой говорил Путин.

В эфире канала "Киев 24" спикер Оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Виктор Трегубов пояснил, что ситуация на Покровском и Новопавловском направлении остается сложной. Однако по состоянию на данный момент противник не прорывался на территорию Днепропетровской области.

"Я просто устал комментировать ложь российского МО. Если комментировать их заявления, то Киев взят в 2022 году, а Торецк в феврале этого года. Они распространили снова информацию, что они снова вышли на административную границу. Это не первый раз за последнее время. Это была полная ложь", — сообщил спикер. Он подчеркнул, что сейчас продолжаются активные боевые действия, но украинские силы держат оборону и делают все возможное, чтобы отбросить врага подальше от границ региона.

8 июня Минобороны РФ заявило, что подразделения 90-й танковой дивизии якобы вышли к западной границе так называемой "ДНР" и продолжили наступление вглубь Днепропетровской области:

"Российская группировка "Центр" увеличила площадь освобожденных территорий в Днепропетровской области, продолжила продвижение в глубину обороны противника", — сообщили там.

По оценкам OSINT-проектов Deepstate, BlackBird Group, LeiveUAmap и Института изучения войны (ISW), подтвержденного факта пересечения админграницы нет. По данным DeepState, наименьшее зафиксированное расстояние от российских позиций до границы области составляет 600 метров, LiveUAmap указывает на чуть более 1 км, ISW – около 3 км.

Впервые информация о возможном продвижении россиян к границе Днепропетровщины появилась еще 22 мая в Telegram-канале российского пропагандиста Владимира Соловьева. После этого ее подхватили и другие Z-каналы, в том числе блогер Юрий Подоляка, заявивший, что "россияне уже вышли туда достаточно широким фронтом".

В то же время аналитики Conflict Intelligence Team предполагали, что войска РФ формально могли достичь админграницы на южном стыке с Донецкой областью, однако указывали на символический характер такой отметки и малую вероятность прорыва в ближайшее время.

В комментарии "Телеграфу" военный эксперт Олег Стариков объяснял, что сейчас в планах врага нет прямой цели захватить Днепропетровскую область. Впрочем, в случае стратегических просчетов ситуация может резко измениться, как это произошло на Сумщине. По словам эксперта, враг пытается не столько занять регион, сколько обойти Покровск во фланг, чтобы перерезать критически важное сообщение с Павлоградом – ключевым логистическим хабом на востоке области.

"Они стремятся перерезать дорогу между Павлоградом и Покровском, как уже сделали это с востока — со стороны Мирнограда и на юг, то остается только север и запад. И эти направления будут под ударом", — подчеркнул Стариков.

Российские заявления о продвижении на Днепропетровщине прокомментировал глава ЦПД СНБО Андрей Коваленко. Он отметил, что по состоянию на утро 9 июня, вся информация россиян, в том числе заявления Пескова, действительности не соответствуют.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что в ночь на 9 июня Россия совершила самую масштабную воздушную атаку по Украине с начала полномасштабной войны, установив новый антирекорд по количеству применяемых воздушных целей. Хотя взрывы прогремели во многих регионах, основной удар, вероятно, был направлен на Ровенскую область.