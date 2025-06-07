С продвижением россиян появилась новая опасность для Сум

Россияне наступают пехотой практически без техники

Сейчас ситуация на Сумщине довольно тяжелая, ведь оккупанты неустанно давят и захватывают новые территории. Расстояние от линии фронта до Сум сократилось до менее 20 км.

Об этом рассказывает аналитический портал DeepState. При этом бывший спикер Генштаба ВСУ Владислав Селезнев говорит, что жителям Сум стоит задуматься об эвакуации в более безопасные регионы.

По его словам, за последнюю неделю российские войска активно продвигаются на Сумском направлении, а ситуация в регионе становится все более напряженной из-за постоянных обстрелов. По данным DeepState, россияне оккупировали Кондратовку и Алексеевку, где продолжают накапливать пехоту.

"Далее у оккупантов на пути поселок Хотинь, который они взяли за цель оккупировать и закрепиться, а также попытки залезть в Малую Корчаковку. В этом районе россиянам удалось выйти на 20-ти километровое расстояние до Сум, поэтому со временем можно ожидать удары FPV-дронами по городу, когда подтянутся соответствующие экипажи и не будет охоты на них с нашей стороны", — говорится в сообщении.

Кроме того, довольно тяжелая ситуация на отрезке Новониколаевка-Варачине-Яблоновка-Юнаковка. Здесь россияне подобрались фактически в приыл к этим населенным пунктам и пытаются их занять.

"Отдельно стоит обратить внимание на район Локни, где противник пытается лезть восточнее села и зайти в леса в направлении Садков. Если пехота противника туда залезет, выбить ее оттуда будет крайне тяжело", — говорится в материале.

По данным DeepState, основной ресурс оккупантов в этом наступлении – пехота, ведь технику они фактически не применяют. Росияне продолжают применять тактику "мясных штурмов".

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