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Противостояние между украинскими правоохранительными органами все больше напоминает старые милицейские разборки, где вместо борьбы с коррупцией главной целью становится дискредитация конкурентов. НАБУ, САП, ГБР и Офис генпрокурора обмениваются обвинениями и компроматом, подвергая сомнению саму идею независимого правосудия.

Об этом заявил политический эксперт Алексей Буряченко, комментируя конфликты между правоохранительными ведомствами.

По его словам, одни органы разоблачают возможную коррупцию в окружении других, а те в ответ обнародуют записи о вероятных взятках и договоренностях о судебных решениях. При этом каждая сторона называет себя защитником закона, а оппонентов обвиняет в попытках сорвать расследование.

"Компромат против компромата. Уголовное производство против уголовного производства. Глаз за глаз. И каждый считает себя единственным настоящим борцом с коррупцией", — отметил Буряченко.

Эксперт подчеркнул, что подозрения в коррупции должны все равно тщательно проверяться как в Офисе генпрокурора и ГБР, так и в НАБУ и САП. Независимость антикоррупционных органов не должна превращаться в неприкосновенность их руководства и окружения.

"Иначе мы получим несколько конкурирующих силовых систем, каждая из которых потребует ответственности от других, но неприкосновенности для себя", — предупредил эксперт.

По мнению Буряченко, такая межведомственная борьба дорого обходится государству и подрывает доверие к правоохранительной системе.

"Это уже не борьба с коррупцией. Это борьба за право самим решать, кого можно трогать, а кого нет", — подытожил Буряченко.