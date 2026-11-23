За привычные блюда придется выложить сотни гривен

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В Буковеле цены на привычные блюда могут удивить не меньше, чем пейзажи Карпат. В одном из популярных заведений даже гарнир из картофеля стоит почти 300 гривен, а за суп, салат или традиционное карпатское блюдо придется выложить еще больше.

"Телеграф" заглянул в меню ресторана и выяснил, сколько стоят самые популярные блюда.

Картофель за 297 грн и салат с сыром с собственной полонины

В заведении предлагают блюда, сочетающие традиционную карпатскую кухню и ресторанную подачу. При этом цены на некоторые привычные позиции довольно высокие.

Например, толченая картошка стоит 297 гривен. То есть за обычную картошку, которая во многих заведениях является лишь гарниром, здесь придется заплатить почти 300 грн.

Привычные блюда в заведении сочетают карпатскую кухню с ресторанной подачей

Среди салатов есть "Полонинский" за 374 грн. Его готовят из свежих овощей, растертых с молодым сыром с собственной полонины.

Салат "Полонинский" в меню заведения стоит 374 гривны

Салат "Полонинский" в ресторане стоит 374 гривны Источник: Телеграф

Также в меню можно найти винегрет с белыми грибами за 376 грн, "Мизерию" за 374 грн и оливье из копченого мяса, вареных овощей и закарпатского прошутто за 397 грн.

Среди салатов в меню есть варианты стоимостью почти 400 гривен

Даже салат "Мизерия" в ресторане стоит более 370 гривен

В меню ресторана оливье сочетают с копченым мясом и закарпатским прошутто

Отдельную категорию составляют закуски с деревенским колоритом. Например, "Квасная миска" за 416 грн – это 500 граммов солений из собственного погреба.

Закуска "Квасная миска" из разносолов из собственного погреба стоит 416 гривен Источник: Телеграф

Бограч, голубцы и другие традиционные блюда

Среди первых блюд особое внимание привлекает бограч – традиционное блюдо, которое в меню называют "едой пастухов". Порция весом 350 граммов стоит 436 грн.

Порция бограча весом 350 граммов в меню стоит 436 гривен

Порция бограча весом 350 граммов в меню стоит 436 гривен Источник: Телеграф

Грибная зупа обойдется в 398 грн, борщ с мясом и копченой дичью, который подают в запеченном хлебе, – 423 грн, а бульон из домашнего петуха и печеных овощей – 386 грн.

Даже супы в ресторане стоят почти 400 гривен и больше

Борщ с мясом и копченой дичью подают в запеченном хлебе

Не дешевле стоят и блюда, которые часто ассоциируются с домашней кухней. Мясистые голубцы с грибной подливой в ресторане продают за 486 грн, а мясные луковники – за 463 грн.

Мясистые голубцы и луковые оладьи в ресторане стоят более 450 гривен

Сколько стоят вареники

Вареники представлены с несколькими вариантами начинок. В частности, можно заказать блюдо с картофелем, грибной подливой и шкварками за 392 грн или с квашеной капустой за 378 грн.

Вареники с вишнями за 498 грн. Так что даже традиционное украинское блюдо здесь может стоить почти полтысячи гривен.

Вареники с вишнями стоят почти 500 гривен

Даже традиционные вареники с вишнями здесь стоят почти полтысячи гривен

Как сообщал "Телеграф", в Буковеле работники проверяют подачу воды и воздуха, чтобы начать заснежение, как только позволит погода.