Более восьми минималок. Сколько зарабатывает глава Ровенской области (документ)

В Ровенской ОВА ответили на запрос

Александр Коваль, председатель Ровенской ОВА, в 2024 году получал должностной оклад, который варьировался от 64 977 грн до 90 236 гривен. В январе 2025 года его зарплата после взимания налогов составила 69430 гривен.

Об этом стало известно из ответа на информационный запрос "Телеграфа". В Ровенской ОВА сообщили, что заработная плата руководителя области в течение 2024 менялась.

В среднем он получал около 80 тысяч гривен до вычета налогов.

Высокая выплата Коваля была в октябре 2024 года – 72 640, 35 грн после вычета налогов.

В течение года его доход выглядел следующим образом:

январь 2024 – 64 977,18 грн;

февраль 2024 – 61 883, 03 грн;

март 2024 – 64 977, 18 грн;

апрель 2024 – 63 331,55 грн;

май 2024 – 66 635, 80 грн;

июнь 2024 – 69 664, 70 грн;

июль 2024 – 65 499, 29 грн;

август 2024 – 56 026, 24 грн;

сентябрь 2024 – 68 476, 52 грн;

октябрь 2024 – 72 640, 35 грн;

ноябрь 2024 – 72 325, 79 грн;

декабрь 2024 – 56 131, 11 грн.

В течение года он не получал материальную помощь для решения социально-бытовых вопросов или для оздоровления во время ежегодного отпуска.

По состоянию на декабрь 2024 года минимальная заработная плата в Украине составила 8 тысяч гривен. Итак, уже за январь 2025 года Александр Коваль получил выплату, эквивалентную 8,6 "минималкам" в Украине.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал, какова заработная плата у главы оккупированной Луганской области Артема Лысогора.