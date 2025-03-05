Более восьми минималок. Сколько зарабатывает глава Ровенской области (документ)
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В Ровенской ОВА ответили на запрос
Александр Коваль, председатель Ровенской ОВА, в 2024 году получал должностной оклад, который варьировался от 64 977 грн до 90 236 гривен. В январе 2025 года его зарплата после взимания налогов составила 69430 гривен.
Об этом стало известно из ответа на информационный запрос "Телеграфа". В Ровенской ОВА сообщили, что заработная плата руководителя области в течение 2024 менялась.
В среднем он получал около 80 тысяч гривен до вычета налогов.
Высокая выплата Коваля была в октябре 2024 года – 72 640, 35 грн после вычета налогов.
В течение года его доход выглядел следующим образом:
- январь 2024 – 64 977,18 грн;
- февраль 2024 – 61 883, 03 грн;
- март 2024 – 64 977, 18 грн;
- апрель 2024 – 63 331,55 грн;
- май 2024 – 66 635, 80 грн;
- июнь 2024 – 69 664, 70 грн;
- июль 2024 – 65 499, 29 грн;
- август 2024 – 56 026, 24 грн;
- сентябрь 2024 – 68 476, 52 грн;
- октябрь 2024 – 72 640, 35 грн;
- ноябрь 2024 – 72 325, 79 грн;
- декабрь 2024 – 56 131, 11 грн.
В течение года он не получал материальную помощь для решения социально-бытовых вопросов или для оздоровления во время ежегодного отпуска.
По состоянию на декабрь 2024 года минимальная заработная плата в Украине составила 8 тысяч гривен. Итак, уже за январь 2025 года Александр Коваль получил выплату, эквивалентную 8,6 "минималкам" в Украине.
Напомним, ранее "Телеграф" сообщал, какова заработная плата у главы оккупированной Луганской области Артема Лысогора.