Сталинские высотки строили буквально рабским трудом: историк рассказал о восстановлении Крещатика в 1940-50-х годах

Как создавался современный Крещатик, совпадали ли амбициозные планы и реальные возможности послевоенного восстановления

Застройка Крещатика в эпоху Сталина и Хрущева – знаковая страница в истории Киева. Эти периоды ознаменовались уникальными архитектурными решениями и отразили политические и социальные изменения того времени.

Историк Сергей Екельчик рассказал об особенностях застройки главной улицы Киева. А также о том, как те времена повлияли на современный вид города.

Сталинские высотки в Киеве

Во многих крупных городах Советского Союза возводили так называемые сталинские высотки по единой модели. Киев не стал исключением. Количество таких зданий зависело от размера города и имеющихся ресурсов.

Дом со звездой на Крещатике, 25 является классическим образцом сталинской многоэтажки. Он напоминает главный корпус Московского университета, и подобные архитектурные объекты можно встретить во многих крупных городах Советского Союза. Дворец культуры в Варшаве является еще одним примером зданий, построенных по единой модели.

Планы застройки и реальность

В 1930-е и 1940-е годы существовали грандиозные планы застройки Крещатика. Однако Вторая мировая война нанесла Киеву значительные разрушения. После войны город был почти полностью разрушен, и в нем жили преимущественно женщины, дети и пожилые люди, что затрудняло реализацию довоенных планов.

Сергей Екельчик отметил, что существовал большой разрыв между политическими иллюзиями и реальным положением вещей. По его словам, восстановление Крещатика осуществлялось фактически рабским трудом немецких военнопленных и украинских девушек из отрядов противовоздушной обороны, мобилизованных в армию.

Личный надзор Хрущева и инженерные инновации

По словам историка, Никита Хрущев лично наблюдал за восстановлением Крещатика. Хрущев гордился коллектором, который лежит под Крещатиком, и даже упоминал о нем в своих мемуарах. Вход в коллектор можно увидеть в подземном переходе под Европейской площадью. В то время это была техническая инновация – огромный тоннель под главной улицей, где находились все тепловые и другие магистрали. Однако впоследствии власти осознали, что это может быть удобным местом для террористов, поэтому тоннель начали охранять день и ночь.

Самые крупные проекты сталинского периода так и не были реализованы. Они остались только в виде планов, свидетельствующих об эстетических вкусах того времени и ограниченных финансовых возможностях Советского Союза.

Воздействие на современный Киев

Архитектура Крещатика, сформированная в сталинскую эпоху, до сих пор определяет облик центральной части Киева. Здания, построенные в стиле сталинского ампира, являются важными архитектурными достопримечательностями и визитками города.

Одним из самых известных объектов стал "Дом со звездой". Это здание, расположенное на Крещатике, 25, является частью комплекса из трех домов, построенных после Второй мировой войны. Ее высота составляет 73 метра (85 метров со шпилем), и до 1981 года он был самым высоким сооружением Киева. Звезда на шпиле, когда-то являвшаяся символом советской власти, сегодня перекрашена в сине-желтые цвета.

Постановление 1955 года "Об устранении излишеств в проектировании и строительстве" положило конец сталинской архитектуре. Из запланированных построек на Крещатике убрали башни, шпили, боковые террасы и арки. Отель "Украина" по сравнению с первоначальным замыслом выглядит довольно изуродованным. Но, несмотря на изменения и упущенные возможности, Крещатик сохранил свой неповторимый вид и историческую ценность.