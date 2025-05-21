Был многодетным отцом: что известно о потомках убитого экс-советника Януковича Портнова

Политик был многодетным отцом

Сегодня, 21 мая, в Испании застрелили бывшего советника беглого президента Виктора Януковича Андрея Портнова. В политика выстрелили четыре раза, от чего он скончался на месте.

Чиновника времен Януковича убили возле школы в элитном районе Мадрида. Это произошло, когда он подвозил детей в учебное заведение. Предварительно они видели убийство отца. Так что "Телеграф" решил выяснить, что известно о потомках Портнова.

Что известно о детях Портнова

Портнов состоял в браке с женщиной Татьяной, с которой они познакомились еще в школе. Она работала частным нотариусом. Супруги воспитывали двоих детей: сына Татьяны от предыдущего брака — Игоря, которого политик усыновил и Лилю, рожденную в 1994 году. Игорь учился на юридическом факультете Киевского университета имени Шевченко.

Игорь Портнов – сын Андрея Портнова, фото из сети

Впоследствии супруги расстались. Сейчас гражданской женой политика является Анастасия Валяева, которая с 2014 года имеет российское гражданство. У них есть четверо детей: Варвара (2012), Ульяна (2014), Василиса (2019) и Михаил (2022). Большинство их детей еще малы, поэтому, вероятно, они не ведут соцсети или зарегистрированы под другими именами. О них нет информации в сети. Однако известно, что несовершеннолетние учатся в Американской школе в состоятельном муниципалитете Мадрида — Посуэло.

После бегства Портнова из Украины в жены Анастасии и ее мамы Лидии появилось немало имущества в России. В частности, офисные помещения на 2 тысячи квадратных метров в бизнес-центре "Мосфильмовский". Также Валяева и ее мать являлись бизнес-партнерами Андрея Портнова в словацкой компании Leshko Group.

Анастасия Валяева – жена Портнова, вместе с мамой, фото из сети

Валяева работала в адвокатском объединении "Коллегия правозащитников". Ее создал помощник нардепа Андрея Портнова — Владимир Макар. Также она была помощницей народного депутата Владимира Пилипенко. Он входил в так называемую "группу Портнова" в Верховной Раде. В собственности Валяевой находилась квартира на Печерске в Киеве и дом на 900 квадратных метров под Москвой.

Анастасия Валяева владела элитной недвижимостью, фото из сети

В 2022 году стало известно, что 29-летний сын Портнова Игорь выехал из Украины по поддельным документам. У него было временное разрешение на выезд из страны как волонтер. Его якобы предоставила Львовская военная администрация на основе обращения от ОО "Народная самооборона". Впрочем, документ оказался фейковым.

В 2024 году Портнов переписал на своих несовершеннолетних детей дом в элитной деревне Козин под Киевом. Его площадь составляет более 1000 квадратных метров. Также он переписал земельный участок площадью 0,65 га. Он сделал это через юриста Марину Паринову, поскольку сам находился в Испании. Интересы детей представляла мать несовершеннолетних Валяева.

Что известно об Андрее Портнове

Портнов долгое время работал в юридической сфере. Он создал собственную компанию "Портнов и партнеры", предоставлявшую услуги по приватизации, инвестиционному бизнесу и корпоративному управлению.

Впоследствии Портнов пошел в политику. Некоторое время возглавлял фракцию "Блок Юлии Тимошенко". Сопровождал скандальные "газовые контракты" Тимошенко с Россией. В 2010 году чиновник стал заместителем главы Администрации президента Януковича – руководителем Главного управления по вопросам судебной реформы и судоустройства.

Портнов работал в АП при Януковиче, фото из сети

Были слухи, что Портнов был причастен к созданию "диктаторских законов" 16 января 2014 года, которые ограничивали права людей. Сам он говорил, что разрабатывал только один закон. После 2014 года политик сбежал из Украины.

Сначала экс-чиновник находился в России, а впоследствии перебрался в Австрию, где занимался юридической практикой. В Украине против него открывали сразу несколько уголовных дел: за незаконное получение выплат, присвоение и растрату имущества, а также получал подозрение за государственную измену. Речь шла о возможной причастности политика к аннексии Россией Крыма.

Портнову объявляли подозрение в госизмене, фото из сети

В 2019 году Портнов вернулся в Украину. Он подавал иски против пятого президента Петра Порошенко, в частности обвиняя его в "государственной измене", "попытке захвата государственной власти", "превышении власти и служебных полномочий".

Портнов также заявлял, что создал законопроект, которым запрещается занимать госдолжности тем, кто работал в органах власти после победы Майдана и до 2019 года. Требовал пересмотреть освещение в учебниках по истории Украины Революции Достоинства, заявив, что это "искажает настоящие исторические события". В 2022 году Портнов покинул Украину как многодетный отец.

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