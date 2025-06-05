Защитит от ядерного взрыва: как выглядит один из "секретных" бункеров Киева
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Этот бункер был построен еще 40 лет назад
Россия с начала войны угрожает Украине и западным странам своим ядерным арсеналом. И несмотря на то, что эти угрозы неоднократно высмеивались, многих украинцев беспокоит вопрос — есть ли в стране бункеры, способные защитить от ядерного взрыва?
В Киеве, например, есть бункеры с высшим уровнем защиты. Несколько з них находятся в Оболонском районе столицы. В материале издания "Вечірній Київ" показали, как он выглядит и сколько человек там может спрятаться.
Как выглядит ядерный бункер в Киеве
Бомбоубежище с высшим уровнем защиты было построено еще 40 лет назад, но недавно в нем провели ремонт, который обошелся в более 4 миллиона гривен. Долгое время этот бункер был засекречен, но Оболонская РГА приняла решение предоставить к нему доступ жителям города.
Этот бункер, как говорят, может защитить людей в случае ядерного взрыва, и даже если вход в него окажется завален, они смогут выбраться через "шахту". Именно этот аварийный выход отличает бомбоубежище от укрытия.
Ядерный бункер имеет четыре системы доступа входа: автоматическую (дверь сама открывается во время тревоги), систему по принципу домофона, парольную и с помощью магнитного ключа.
По документах такого рода бункеры могут вмещать 350 человек, хотя в них могут комфортно себя чувствовать и около 500 человек. В помещении, которое может отапливаться обогревателями, есть двухэтажные кровати, а в санузлах расположены бойлеры. Есть резервуары с питьевой водой, а также вытяжки и вентиляция, которая поможет защитить людей в случае химического или радиационного загрязнения.
"Телеграф" писал ранее, что известно о бункере, где в первые дни войны находился Зеленский. Он также способен выдержать удар ядерным оружием.