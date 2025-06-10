Выступала за освобождение матери из тюрьмы и была дважды замужем: куда исчезла дочь Юлии Тимошенко

Сейчас дочь политика не появляется на публике

Известный украинский политик и лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко имеет единственную дочь Евгению. Ранее она периодически появлялась на публике, особенно когда ее мать находилась в тюрьме. Тогда Евгения высказывалась о необходимости освобождения Тимошенко. В последнее время о женщине нет новостей.

"Телеграф" расскажет о том, чем занимается Евгения Тимошенко и где находится сейчас.

Что известно о дочери Юлии Тимошенко

Евгения родилась в Днепре в 1980 году. Сейчас ей 45 лет. Дочь политика Юлии Тимошенко училась за границей — в Лондонской школе экономики, овладевая политикой и философией. Евгения стала бакалавром по специализации "Государственное управление" и магистром по специализации "Русская и постсоветская политические науки".

Евгения решила не связывать свою жизнь с политикой. Вместо этого она начала заниматься бизнесом и благотворительностью. В сети отмечают, что дочь Тимошенко была основательницей ассоциации Child.ua, главой фондов "Социальная защита", "Навстречу мечте" и марафона "Голос мира".

Евгения Тимошенко создала несколько фондов, фото Getty Images

В 2011-2014 годах Тимошенко начала активно выходить на публику. Причиной послужило то, что Евгения сосредоточилась на освобождении ее матери из тюрьмы. Дочь проводила разные акции, обращалась в международные организации и была на судебных заседаниях по делу Тимошенко.

Евгения Тимошенко добивалась, чтобы ее мать освободили из тюрьмы, фото Getty Images

После Революции Достоинства и свержения режима Януковича политик вышла на свободу. Тогда Евгения перестала появляться в медиапространстве.

Личная жизнь

В начале 2000-х Евгения вышла замуж за британского рокера Шона Карра. Их брак длился 7 лет. В 2012 году супруги развелись.

Евгения Тимошенко и Шон Карр, фото Getty Images

В 2014 году Евгения вышла замуж за предпринимателя Артура Чечоткина. Их знакомство прошло в одесском клубе в 2010 году. На тот момент Тимошенко еще была в браке с Карром. Были слухи, что супруги расторгли брак из-за романа Евгении с Чечоткиным.

Евгения Тимошенко и Артур Чечеткин, фото Getty Images

Чечеткин родился в 1982 году в Одессе. На протяжении 15 лет проживал в США, в том числе в Нью-Йорке, на него было зарегистрировано семь квартир. Пара отыграла роскошную свадьбу в Киеве на 200 человек. На празднике выступала певица Тина Кароль. Свадьба проходила в стиле "Великого Гэтсби". У супругов родилось трое детей: Ева, Давид и Адам.

У Евгения Тимошенко есть трое детей, фото из сети

Где сейчас дочь Юлии Тимошенко

В сентябре 2022 года Юлию Тимошенко вместе с зятем заметили в Вене. Впоследствии стало известно, что Евгения вместе с мужем и детьми проживает в Дубае. Об этом свидетельствует ее локация на странице в соцсети LinkedIn. Также она отмечала, что является руководителем украинского благотворительного фонда Child.ua.

Евгения Тимошенко, вероятно, живет в Дубае, скриншот из сети

Журналисты "Украинской правды" выяснили, что Юлия Тимошенко отдыхала в Италии в 2024 году с дочерью, зятем и внуками. Семья арендовала дома за 80 тысяч евро. Сама политик отрицала, что ездила на отдых.

Ранее "Телеграф" рассказывал, куда исчезла бывший народный депутат Александра Кужель. Когда-то она агитировала за Януковича.