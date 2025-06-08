Москва пыталась его уничтожить: как выглядит самый большой бункер в Украине и где он находится

Этот бункер, вероятнее всего, способен выдержать ядерную атаку

В Украине есть по-настоящему уникальный военный объект — бункер, намного больше, чем в Киеве, ведь его подземные тоннели растянулись более чем на километр. Это крупнейшее сооружение такого типа на территории нашей страны.

"Телеграф" решил выяснить, что известно о самом большом бункере в Украине и как он выглядит. Мы узнали, какие тайны он может скрывать.

Как выглядит самый большой бункер в Украине и где находится

Бункер Линии Арпада — самый большой бункер на территории Украины. Он находится на Закарпатье в селе Большая Грабовница. Его построили венгры во время Второй мировой войны и это сооружение было частью оборонительной линии Арпада.

Самый большой бункер в Украине

Строили его в полной секретности, а местным жителям говорили, что занимаются строительством больницы. Все основные работы в нем проводились солдатами рабочих штрафбатальонов венгерской и румынской армии.

Бункер был построен венграми во время Второй мировой войны

Известно, что подземный тоннель проходит на глубине 30-50 метров под землей и способен выдержать любую атаку с воздуха, в том числе ядерную. Линия обороны состояла из отдельных узлов, которые перекрывали дороги и перевалы в Карпатах. В Украине такая линия сооружений составляла около 300 километров, еще почти 400 километров она шла по румынским Карпатам.

Внутри бункера находились склады, казармы и больница

Масштабы этого военного объекта поражают, внутри него были склады, больницы, казармы и четыре дота, а вокруг пяти входов были поставлены пушки и пулеметы. Таинственные подземелья бункера имеют протяженность более километра, но для туристов открыты лишь 500 метров путей.

Карта самого большого бункера в Украине

На самом деле, точное назначение бункера остается тайной, возможно, ответ можно найти в документах под грифом "Совершенно секретно" где-то в будапештских архивах. Эксперты предполагают, что строить такой масштабный объект исключительно для обороны было нецелесообразным, поэтому его могли использовать и для других целей, например, там могла быть секретная лаборатория.

Бункер строили в полной секретности

Стоит отметить, что свою военную оборонительную миссию огромный бункер так и не выполнил. Через две недели Советская Армия его захватила. По приказу Сталина войска НКВД пытались уничтожить все объекты Линии Арпада, в том числе и бункер, входы в подземные туннели были взорваны. И в таком состоянии он находился более 20 лет, сначала его охраняли, а после распада СССР отдали объект на баланс местного сельского совета и его "оприходовали" вандалы.

Сейчас туристы могут посетить этот военный объект

Но, несмотря на усилия России, подземные входы бункера уцелели. А в 2012 году было проведено возрождение объекта. Бункер очистили, выкачали из него воду, отреставрировали, обновили и вскоре открыли для туристов.

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